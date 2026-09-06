Vaca Muerta viene protagonizando uno de los procesos productivos más importantes de la historia energética argentina, y ese fenómeno empieza a abrir puertas cada vez más accesibles para quienes quieren participar desde un rol de pequeño ahorrista.

Lo que hasta hace pocos años parecía reservado a fondos internacionales o a grandes jugadores institucionales hoy puede llevarse adelante desde una aplicación en el celular, con montos que arrancan en apenas cien dólares, gracias a la expansión de plataformas como Allaria, Cocos Capital, IOL InvertirOnline, Bull Market Brokers, IEB+ o Balanz, entre otras.

Vaca Muerta en 2026: más producción y una nueva escala exportadora

Vaca Muerta es una formación geológica situada en la Cuenca Neuquina, cuyo desarrollo se concentra en Neuquén y alcanza también áreas de Río Negro y Mendoza.

En julio de 2026 produjo 643.100 barriles diarios de petróleo y 96,5 millones de metros cúbicos diarios de gas, volúmenes que representaron alrededor del 70% y más del 60% de la producción nacional, respectivamente.

La expansión también comenzó a reflejarse en el comercio exterior

Durante el primer semestre de 2026, el complejo petrolero y petroquímico argentino exportó USD 8.116 millones, un 43,7% más que en el mismo período de 2025, y se convirtió en el segundo complejo exportador del país.

El próximo salto depende de la infraestructura

El oleoducto VMOS, cuyo tramo terrestre de 437 kilómetros quedó terminado en agosto, conectará la cuenca con la terminal marítima de Punta Colorada y tendrá una capacidad inicial de 377.400 barriles diarios, ampliable por encima de los 550.000.

En gas, Southern Energy proyecta comenzar a exportar gas natural licuado en 2027, mientras YPF, Eni y XRG desarrollan Argentina LNG, una iniciativa de USD 51.000 millones con capacidad prevista de 12 millones de toneladas anuales.

Invertir en Vaca Muerta: acciones de empresas que operan en la cuenca

La forma más directa de invertir en el fenómeno de Vaca Muerta consiste en comprar acciones de las compañías que desarrollan proyectos dentro de la formación, y dentro de ese universo aparecen algunos nombres que concentran la mayor parte del interés de los pequeños inversores.

YPF, la principal operadora

YPF encabeza el desarrollo de Vaca Muerta y concentra proyectos clave como Loma Campana, La Amarga Chica, Bandurria Sur y Aguada del Chañar, además de liderar buena parte de la agenda exportadora del país junto a obras como el oleoducto VMOS y el proyecto Argentina LNG.

Sus acciones cotizan en BYMA bajo el símbolo YPFD, mientras que también pueden adquirirse en la Bolsa de Nueva York a través de ADS bajo el ticker YPF.

Vista Energy, foco en exploración y producción

Vista Energy, liderada por Miguel Galuccio, concentra buena parte de su negocio en la exploración y producción dentro de Vaca Muerta y cotiza tanto en BYMA como en Nueva York bajo el símbolo VIST, con una particularidad que atrae a muchos analistas, ya que exporta una porción muy significativa de su producción a precios internacionales, lo que le otorga ingresos ligados directamente a la cotización global del petróleo.

Pampa Energía, un perfil más diversificado

Pampa Energía completa el trío de opciones más elegidas, ya que combina su negocio de exploración y producción de hidrocarburos, con foco en el bloque Rincón de Aranda, junto a una fuerte presencia en generación eléctrica y transporte de gas, lo que le otorga un perfil considerado más equilibrado por buena parte del mercado.

Sus acciones cotizan en BYMA bajo el código PAMP y en Nueva York mediante ADS bajo el ticker PAM.

TGS y el negocio del transporte de gas

A este grupo suele sumarse Transportadora de Gas del Sur, conocida como TGS, que participa del negocio a través del transporte y procesamiento de gas natural proveniente de la cuenca neuquina, y que se beneficia de manera directa con cada ampliación de la capacidad de evacuación que necesita Vaca Muerta para seguir creciendo.

Empresas de Vaca Muerta que quedan fuera de la bolsa local

Vale mencionar que compañías como Tecpetrol, Pluspetrol y Pan American Energy también desarrollan proyectos de gran escala en Vaca Muerta, aunque al mantenerse fuera de la cotización bursátil en Argentina, el acceso a su capital queda reservado principalmente para inversores institucionales o para quienes participan de sus emisiones de deuda.

Cedears, una vía para operar en pesos

Para quienes prefieren operar en pesos y evitar los trámites asociados a una cuenta en el exterior, los Certificados de Depósito Argentino, conocidos como Cedears, representan una alternativa cada vez más elegida entre los pequeños inversores.

Estos certificados replican el comportamiento de las acciones que cotizan en Wall Street y permiten comprar una fracción del ADR de YPF, Vista o Pampa Energía desde el mercado local, con la ventaja adicional de que suelen funcionar como una cobertura frente a movimientos del tipo de cambio.

Esta modalidad es especialmente atractiva para quienes recién empiezan, ya que combina la exposición al sector energético con una operatoria simple, disponible desde cualquier plataforma de trading argentina y con montos accesibles.

Obligaciones Negociables, la vía de la renta fija

Quienes prefieren un perfil más conservador suelen inclinarse por las Obligaciones Negociables, conocidas popularmente como ONs, que representan deuda corporativa emitida por estas mismas compañías para financiar sus proyectos de expansión.

El año marcó un récord de colocaciones por más de diez mil millones de dólares, con emisiones destacadas de YPF, PAE, Pluspetrol, Vista, Tecpetrol, Pampa y TGS, y la tendencia continuó durante 2026 con nuevas rondas que buscan financiar tanto pozos como infraestructura de transporte.

Estos instrumentos suelen pagar intereses en dólares semestralmente y devuelven el capital al vencimiento, con rendimientos que en varios casos superan cómodamente el 6% u 7% anual en moneda dura, muy por encima de lo que ofrece un plazo fijo tradicional.

Fuente: Pluspetrol Fuente: Pluspetrol

Pluspetrol, por ejemplo, lanzó series pensadas específicamente para el inversor minorista, con montos de entrada desde cien dólares y plazos que van de los tres a los cinco años.

Conviene tener presente que la calidad crediticia del emisor resulta un factor determinante a la hora de elegir una ON, ya que el mercado argentino también dejó lecciones importantes durante 2025, cuando algunas empresas de menor escala enfrentaron dificultades para cumplir con sus compromisos de pago.

Por eso, especialistas coinciden en recomendar priorizar emisores de mayor calificación y trayectoria comprobada dentro del sector energético, apoyándose en informes de research y, siempre que sea posible, en el acompañamiento de un asesor financiero matriculado.

Fondos Comunes de Inversión, la opción para diversificar

Para quienes buscan exposición al sector sin elegir empresas puntuales, los Fondos Comunes de Inversión que incluyen activos energéticos ofrecen una alternativa interesante, ya que reparten el capital entre varias compañías y varios instrumentos, combinando acciones, Cedears y Obligaciones Negociables dentro de una misma cartera administrada por profesionales.

Esta vía resulta particularmente útil para quienes prefieren delegar el análisis individual de cada empresa y priorizan una diversificación automática, aunque conviene revisar siempre la composición del fondo, sus comisiones y el perfil de riesgo declarado antes de suscribirse.

Invertir en Vaca Muerta: cómo elegir según el perfil de cada inversor

La decisión entre acciones, Cedears, Obligaciones Negociables o Fondos Comunes de Inversión depende sobre todo del perfil de riesgo y del horizonte temporal de cada persona.

Quienes buscan potencial de crecimiento y están dispuestos a convivir con mayor volatilidad suelen orientarse hacia las acciones o los Cedears de las petroleras, ya que estas compañías vienen mostrando revalorizaciones importantes gracias al avance productivo de la cuenca y a la mejora de las condiciones para exportar.

Quienes priorizan estabilidad y un flujo de ingresos previsible en dólares tienden a inclinarse por las Obligaciones Negociables de emisores sólidos, mientras que quienes prefieren simplificar la gestión y repartir el riesgo entre varios activos encuentran en los fondos temáticos una opción cómoda para empezar.

Dónde se compran acciones, Cedears, ON y fondos

Las acciones, los Cedears y las ON se operan desde una cuenta comitente abierta en un Agente de Liquidación y Compensación registrado ante la Comisión Nacional de Valores.

Entre las plataformas de uso extendido aparecen Balanz, InvertirOnline, Portfolio Personal Inversiones, Bull Market Brokers, Cocos Capital y SBS, además de los servicios de inversión de bancos y otros agentes autorizados.

Para elegir la plataforma es conveniente apoyarla en la matrícula vigente, las comisiones, el acceso a licitaciones primarias y al mercado secundario, la calidad de las cotizaciones, el soporte y la oferta de fondos.

BYMA mantiene un listado de agentes miembro y la CNV publica sus registros oficiales, que permiten comprobar la autorización antes de transferir dinero.

Para operar, el inversor deposita pesos o dólares, busca el símbolo correspondiente y carga una orden limitada con la cantidad y el precio máximo de compra. En instrumentos con menor volumen, la orden limitada permite controlar el valor de ejecución y observar la brecha entre compradores y vendedores, un costo implícito que cobra especial importancia en algunas ON.

De la producción a la cartera

El atractivo financiero de Vaca Muerta en 2026 surge de una transformación concreta: el aumento de la producción comienza a encontrarse con infraestructura capaz de llevar más petróleo y gas hacia el exterior, mientras los proyectos de GNL amplían el horizonte comercial de la cuenca. Esa transición puede mejorar los ingresos y la generación de caja de distintas empresas, aunque cada instrumento captura una capa diferente de la oportunidad.

Las acciones y los Cedears incorporan el potencial de crecimiento junto con una volatilidad elevada, las ON cambian parte de ese potencial por un cronograma contractual de pagos y los fondos distribuyen la exposición bajo una administración común. Para un pequeño inversor, sumarse al boom consiste menos en acertar cuál será el próximo papel ganador y más en elegir una estructura compatible con su tolerancia al riesgo, su necesidad de liquidez y el tiempo durante el cual puede mantener el capital invertido.