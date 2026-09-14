La evolución de los medios de pago es especialmente relevante para pequeños comercios y ferias, donde cada fricción en el cobro puede demorar, o directamente hacer caer, una venta. En 2025, la cantidad de pagos con tarjeta de crédito creció 6,7% interanual, aunque su participación dentro del total de pagos minoristas bajó al 13,6%. En paralelo, las tarjetas prepagas aumentaron 22,4% y llegaron al 3,4%. La lectura de fondo es que el consumidor no abandona una herramienta para pasar a otra: combina tarjetas, billeteras, QR y transferencias según conveniencia, saldo disponible y contexto de compra.

Para los comercios que venden en ferias y eventos, eso tiene una implicancia práctica: cuantos más medios de pago acepten, menos ventas pierden por fricción en el momento del cobro.

Nave Mini: cómo funciona una terminal portátil para cobrar con tarjeta

Nave Mini es la terminal portátil e inalámbrica de Nave Negocios, disponible para clientes Naranja X. Acepta tarjeta de débito y crédito, pagos con QR y tecnología NFC, el cliente puede acercar la tarjeta, el celular o el reloj. No requiere conexión a otros dispositivos: funciona de forma autónoma con WiFi o red 4G.

Su diseño liviano permite llevarla a cualquier punto de venta. Los tickets quedan en pantalla y cada cliente puede escanear un QR para guardarlo en su teléfono, sin necesidad de papel.

Foto: Galicia Nave, modificada con IA por El Cronista.

Seguridad y verificación en cobros digitales con tarjeta

Cada transacción procesada con Nave Mini queda registrada de forma automática. La confirmación del pago aparece en pantalla de forma inmediata, lo que permite al comerciante verificar la operación antes de entregar el producto o cerrar el servicio.

El cierre de caja está integrado: al final del día, el comercio puede revisar el detalle completo de sus cobros desde el panel de control de Nave Negocios, sin necesidad de cruzar datos manualmente.

El perfil de usuario de Nave Mini abarca a feriantes, emprendedores que venden en eventos, profesionales independientes y pequeños comercios que necesitan profesionalizarse. No tiene costo de mantenimiento mensual y las comisiones son públicas: podés consultarlas en navenegocios.ar/home/comisiones---nave.

El auge de los pagos electrónicos en Argentina refleja un cambio estructural en la forma de comprar. Para los comercios que operan en ferias y eventos, adaptarse a esos hábitos no es opcional: es la diferencia entre capturar o perder la demanda que ya está ahí.