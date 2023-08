Costumbres Argentinas apuesta por las panaderías veganas: abrirá tiendas propias y ofrecerá franquicias

En su 10° aniversario, la cadena de panaderías Costumbres Argentinas planea darle el último horneado a su próximo gran negocio: los productos veganos. La marca de Grupo Almar creó un joint venture junto al fondo especializado Vegan Capital Fund y desarrolló Costumbres Veganas. Tras un primer test en supermercados, ahora proyectan abrir hasta cinco tiendas propias antes de lanzar el sistema de franquicias. " En tres años puede ser un 30% de lo que es la empresa ", asegura Luis Videla, cofundador de la compañía.

La semilla del proyecto nació hace un par de años. A pedido de los clientes, Costumbres Argentinas empezó a desarrollar panificados con margarina vegetal. "Hicimos una medialuna, que la llamamos cornetto vegano, que llegó a estar en el top 10 de los productos más vendidos . También un sándwich vegano que quedó segundo en ventas", recuerda el emprendedor.

Proyecto vegano

En ese momento decidieron unir fuerzas con Vegan Capital Fund. El fondo vegano creado en 2021 por Gonzalo Leiva, cofundador de la firma Pampa Vida, ya había puesto un pie en el negocio alimenticio con la adquisición del 80% de la cadena Estilo Veggie, además de invertir en cosmética vegana con su marca Vegan Care.

La producción se realiza en la fábrica de Grupo Almar en Don Torcuato.

Vegan Capital Fund aportó su expertise en el mundo plant based, mientras que Grupo Almar puso su know how en comercialización y producción. Juntos ya desarrollaron casi 20 productos, desde pizzas y empanadas hasta tortas y budines. Esperan cerrar este año con 50 productos veganos en su portfolio y llegar a los 200 en 2024 . "Hoy el producto vegano está un 30% arriba del precio de una medialuna tradicional, pero apuntamos a que pronto sea solo un 10 o 15% más caro. Queremos ser accesibles para todos", señala Videla.

La producción se lleva a cabo en la planta de u$s 20 millones del grupo en Don Torcuato. Ahí cuentan con seis líneas industriales que desarrollan todos los ítems de sus locales, además de producir para terceros como Havanna, Mostaza y McDonald's.

Costumbres Veganas tiene desde empanadas y pizzas hasta helados, tortas y facturas.

"Una vez que se termina la elaboración de un producto tradicional, la línea se sanitiza para eliminar todos los derivados grasos y ahí mismo se hacen los productos veganos", explica el dueño de Costumbres Argentinas. Su línea tiene capacidad para producir 40.000 cornettos veganos por hora y 500.000 tortas por mes .

De los supermercados a la nueva cadena

Primero probaron la demanda en los locales propios y en supermercados, ahora planean aumentar la oferta con nuevos distribuidores. El próximo paso es abrir tiendas propias bajo la marca Costumbres Veganas. Según detallan, serán entre tres y cinco sucursales propias de formato chico con una inversión de aproximadamente u$s 20.000 cada una .

"La idea es probar el formato con take away y en la segunda etapa abrir locales medianos y grandes para ver la rotación ", comenta Leiva. Estas sucursales demandarían un desembolso de u$s 70.000 y contarían con mayor surtido y espacio de cafetería.

Grupo Almar y Vegan Capital Fund abrirán hasta cinco tiendas propias de Costumbres Veganas.

CABA y Gran Buenos Aires será el objetivo en el corto plazo para luego extender la marca al resto del país a través de franquicias. También esperan aprovechar su red de clientes gastronómicos para volverse proveedores de productos veganos.

"Hoy es un negocio que está arrancando, representa poco. Pero creemos que puede ir sumando un 10% de share por año. En tres o cuatro años puede ser un 30% de la empresa", asegura Videla.

El proyecto "mini"

Costumbres Argentinas fue fundada en 2014 por Videla y su esposa, Alejandra Coto, hija Alfredo Coto, el fundador de la cadena de supermercados que lleva su apellido. Recientemente lanzó un concepto de franquicia "mini" para volver a conquistar el Microcentro. Se trata de locales de 30m2 con una inversión inicial de u$s 19.500.