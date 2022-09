Un fondo vegano busca levantar u$s 3 millones y lanzar su marca de cosméticos: qué otros proyectos miran

El fondo de inversión de riesgo enfocado en empresas veganas, Vegan Capital Fund, apunta a levantar más de u$s 3 millones en 2023 para potenciar los proyectos que ya forman parte de su portfolio. Entre ellos se encuentran una cadena de restaurantes a la que quieren lanzar al segmento retail, una marca propia de cosmética y un laboratorio de desarrollo de productos para la industria de belleza que estará operativo en seis meses.

"La idea no es diversificarnos y tener 100 empresas, sino contar con 10 o 20 y que esas compañías tengan un cierto valor de mercado en 5 a 6 años y después venderlas", comenta Gonzalo Leiva, CEO y fundador del fondo, que salió al mercado en 2021 con una base de u$s 500.000. En 2021 acrecentó su patrimonio para invertir a u$s 1,5 millones y para el próximo año esperan duplicarlo.

En febrero de este año Vegan Capital Fund adquirió un 80% de Estilo Veggie , la cadena vegana que hasta ese momento contaba con tres restaurantes en operación . El fondo analizó su modelo de negocios y lo reconvirtió. Cerró los locales y lo relanzará bajo el sistema de franquicias con tres aperturas que esperan concretar este año. Para 2023 proyectan inaugurar entre 10 y 15 espacios más. A su vez, planean desarrollar Estilo Veggie como marca con presencia en supermercados y dietéticas, en particular con su producto estrella, las alitas de tofu.

Las alitas de tofu son el plato más vendido de Estilo Veggie

"Vamos a tener tres modelos de franquicias: uno express para take away de 40m2 que estará apuntado a emprendedores y será de bajo costo, otro mediano de 60m2 y uno grande de 110m2. Estos dos últimos tendrán lugar para sentarse", indica Leiva. El emprendedor ya cuenta con experiencia dentro del segmento ya que en 2019 cofundó la firma de productos plant-based Pampa Vida.

El fondo apunta a invertir en cuatro sectores: gastronomía, cosmética, servicios y tecnología. Sin embargo, apuntan, por el momento se enfocaron solo en los dos primeros. "En 2023 seguiremos por esa misma línea", refuerza.

Belleza vegana

En la pata de productos cosméticos tienen dos proyectos. Por un lado, el próximo mes esperan presentar Vegan Care, una marca vegana con una línea de líquidos (3 emulsiones y 1 exfoliante) y otra de sólidos (shampoo y acondicionador). En este caso es una sociedad que se reparten en partes iguales con Iquisa , el laboratorio fundado en 1953 que produce a fasón para otras firmas del rubro. "Vamos a medir la rotación del producto, pero ya tenemos cerrado un acuerdo con cadenas de dietéticas y otras plataformas para venderlas ahí", asegura Leiva.

Asimismo, el director ejecutivo de Vegan Capital Fund afirma que están en pleno desarrollo de Dream Lab, un laboratorio que fabricara cosmética sustentable sin plástico s tanto para marcas propias del fondo como para terceros. Se trata de un espacio de 2500m2 ubicado en Arrecifes. El proyecto demandó una inversión de alrededor de u$s 600.000. "Ya tenemos un inversor en México con la idea de lanzar un laboratorio similar ahí también en 2023 con una inyección de u$s 1 millón. Sería una línea de cosmética sólida para vender en el mercado mexicano y en los Estados Unidos", detalla.

El futbolista Luciano Abecasis se sumó como inversor y partner al fondo

Perfiles diversos

"El fondo también tiene un fondo propio para los casos en los que nuestros inversores no estén interesados, pero nosotros sí". Entre los inversores de Vegan Capital Fund se encuentran empresarios del rubro textil, alimenticio y del agro, entre otros .

También captó la atención de deportistas. Por caso, Luciano Abecasis, defensor de Banfield y exjugador de River Plate, ingresó como socio y miembro del directorio en los últimos meses.

Ahora, la firma se encuentra negociando con la cadena de jugos naturales Harper Juice para incorporarla a su portfolio. Hoy esta empresa cuenta con siete tiendas en el país y tres sucursales en Miami. "Si adquirimos una participación vamos a tener que transformarla en 100% vegana, pero están dispuestos", comenta Leiva.