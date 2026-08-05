En la sesión de apertura de este miércoles, 5 de agosto de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1542 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,1% en relación con el día anterior.

En la última semana, el euro frente al dólar subió 0.12%, pero en el último año registró una variación de -0.69%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual a la baja.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

La cotización de la moneda dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha sostenido en los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento en el valor frente a otras monedas.

Este aumento puede reflejar una mayor confianza en la economía local, así como factores externos que afectan la valorización del dólar. Es importante seguir monitoreando esta tendencia para entender su posible impacto en el mercado.

En la última semana, la volatilidad económica del Euro y el dólar fue del 3.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual ha sido del 5.45%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.