Tras más de 25 años, Ford dejó de fabricar uno de sus autos más icónicos y vendidos en el mundo

El mercado automotriz global experimenta una transformación radical que obliga a las marcas tradicionales a tomar decisiones drásticas sobre su catálogo histórico. En esta oportunidad, Ford sacudió a la industria al confirmar la retirada definitiva de una de sus insignias comerciales más queridas y extendidas en el planeta.

La estrategia corporativa de la firma del óvalo azul se orienta con firmeza hacia horizontes comerciales específicos, marcando el final definitivo de una trayectoria ejemplar en el segmento de los vehículos compactos que cautivó a millones de conductores durante más de 25 años en múltiples continentes.

El Ford Focus fue el auto más vendido del mundo entre 2012 y 2013, superando a rivales históricos como el Toyota Corolla o el Volkswagen Golf Ford España

El cese oficial del Ford Focus en las líneas de montaje

La confirmación formal de este acontecimiento provino de las esferas directivas de la compañía. De acuerdo con las declaraciones oficiales de Volker Eis, gerente de Comunicaciones Corporativas de Ford de Europa, recopiladas por el portal Motor.es, la producción del emblemático Ford Focus concluyó oficialmente el 21 de noviembre de 2025 en la planta de Saarlouis, Alemania, siendo la última unidad ensamblada un hatchback de cinco puertas en color blanco.

El cierre de esta línea de montaje culmina un legado extraordinario de 27 años de vigencia comercial y más de 12 millones de unidades vendidas desde su aparición original a finales de la década de los noventa, cuando llegó al mercado para reemplazar al legendario Ford Escort.

¿Por qué Ford dejó de fabricar el Focus?

La desaparición del Ford Focus no responde a fallas de ingeniería, sino a un cambio profundo en las prioridades de consumo actuales. Según analiza un informe especializado publicado por Motorpasión, la voraz expansión del segmento SUV y la imposición de normativas ambientales estrictas terminaron por desplazar a los turismos tradicionales de tamaño mediano.

Las corporaciones automotrices enfrentan enormes dificultades financieras para rentabilizar vehículos compactos eléctricos a precios accesibles. En su momento, Stuart Rowley, entonces líder de Ford de Europa al anunciarse la reestructuración, fue categórico al señalar que la marca prefiere concentrar sus inversiones en plataformas electrificadas de mayor envergadura , sacrificando al Focus para asegurar márgenes de ganancia viables.

El nuevo rumbo estratégico de la marca tras el Focus

El retiro de este modelo complementa la desaparición previa de otros pilares históricos como el Fiesta y el Mondeo en territorio europeo, incluyendo la variante deportiva Focus ST, cuya última unidad se ensambló semanas antes del cierre definitivo.

El Ford Focus se lanzó al mercado europeo en 1998 para reemplazar al Escort CC

Los comunicados oficiales de la multinacional señalan que el presupuesto e infraestructura liberados por el Ford Focus se enfocarán en el desarrollo de crossovers modernos como el Explorer eléctrico y el nuevo Capri.

Aunque la fabricación en Saarlouis llegó a su fin, la firma habilitó un espacio formal de soporte técnico en su web global para garantizar el suministro continuo de refacciones y servicios de mantenimiento a los millones de propietarios vigentes en el mundo.

El éxito del Focus a nivel global

El éxito comercial del Ford Focus quedó firmemente respaldado por las métricas consolidadas tras el cierre definitivo de su producción. De acuerdo con los balances históricos de la multinacional y los reportes de publicaciones de referencia de la industria como la británica Autocar y The Economic Times, este modelo acumuló más de 12 millones de unidades vendidas globalmente desde su lanzamiento.

Este descomunal volumen de entregas no solo lo convirtió en uno de los vehículos más comunes en las carreteras europeas, sino que además consolidó su estatus como uno de los nombres más rentables y exitosos en toda la historia de la compañía.

El punto más alto de su trayectoria comercial ocurrió durante el despliegue de su tercera generación. Según datos oficiales de consultoras globales de mercado y registros de la marca recopilados por consultores como Edmunds, el Focus logró coronarse formalmente como el auto más vendido del mundo en los años 2012 y 2013, superando la barrera del millón de unidades entregadas en un solo ejercicio anual.

El veredicto técnico del Ford Focus en el mercado de usados

Al dejar de producirse como vehículo cero kilómetros, el Ford Focus traslada todo su protagonismo al mercado de segunda mano, donde mantiene una gran popularidad. Un reporte técnico detallado de la plataforma especializada WhoCanFixMyCar analizó la fiabilidad mecánica que los futuros compradores de este auto usado deben tener en cuenta: