El dólar presenta una cotización de 17.24 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 5 de agosto de 2026, cifras que revelan que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.09%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.26 pesos y un mínimo de 17.25 pesos.

En el mercado del Dólar, la cotización cayó levemente en la última semana (-0.58%) y acumuló una disminución más marcada en el último año (-7.80%).

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

La cotización del Dólar mostró una clara tendencia bajista en los últimos 10 días, con 7 caídas y 3 repuntes intermitentes; el periodo concluyó a la baja.

El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana es del 3.98%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.44%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 2, lo que indica que ha aumentado en relación con los días pasados. Este incremento en el valor de la moneda refleja un interés creciente en su compra y venta.

En los últimos días, el Dólar ha mantenido un comportamiento alcista, sugiriendo confianza en la economía y los mercados. Esta tendencia podría ser un indicador de futuras alzas si continúa el mismo patrón.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.