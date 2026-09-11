Ayres Desarrollos avanza con un nuevo masterplan en Los Cardales, donde invertirá alrededor de u$s 35 millones.

El emprendimiento se extenderá sobre 170 hectáreas en Campana, a unos 20 minutos de Nordelta.

Estará ubicado cerca del Sofitel La Reserva Cardales y de otros proyectos que se instalaron en los últimos años, como Bodega Gamboa y Estancia Vigil, del reconocido enólogo Alejandro Vigil.

La compañía compró el campo hace unos 25 años y ahora comenzó a urbanizarlo. La primera etapa será entregada a principios de 2027.

“Emula un poco las chacras y las quintas viejas. Tenés la privacidad que no tenés con el vecino al lado y lotes grandes donde podés tener un quincho o animales”, explicó Gonzalo Sánchez Zinny, gerente general de Ayres Desarrollos, en diálogo con El Cronista.

Cómo será Ayres de Cardales

El proyecto se dividirá en tres etapas y tendrá 296 lotes una vez terminado. Los terrenos tendrán alrededor de 2500 m2 en promedio y la mitad de las 170 hectáreas quedará destinada a espacios comunes .

Según la desarrolladora, habrá un promedio de apenas dos casas por manzana.

La primera etapa comprende 113 terrenos, de los cuales cerca del 40% ya fue vendido. Los valores van desde u$s 100.000 hasta u$s 200.000.

La demanda está concentrada principalmente en familias que buscan una segunda vivienda. “Prácticamente no hay inversores, son familias que se imaginan viviendo en la zona”, aseguró el ejecutivo.

Desde la desarrolladora señalaron que entre los compradores aparecen propietarios de Nordelta y Villanueva que buscan más superficie y mayor distancia entre las viviendas, sin alejarse demasiado de los corredores tradicionales.

El masterplan tendrá una laguna, un quincho, caballerizas, recorridos ecuestres y sectores deportivos.

Los primeros terrenos serán entregados en febrero de 2027 y las obras continuarán durante los próximos dos años. La compañía calcula completar todo el barrio para fines de 2028.

Los últimos movimientos de la desarrolladora

Ayres también avanza con Distrito Ayres Benavídez, el proyecto de mayor escala que tiene actualmente en marcha y en el que invertirá alrededor de u$s 300 millones.

El desarrollo se construye sobre 15 hectáreas en Benavídez, a unos 700 metros de Panamericana y a pocos minutos de Nordelta, y contempla unos 150.000 metros cuadrados entre viviendas, oficinas y locales comerciales.

La primera etapa ya está en obra e incluye 68 casas y cerca de 30 departamentos. De las viviendas, 43 ya fueron vendidas, alrededor del 63% del total, con precios que van de u$s 200.000 a u$s 300.000.

Para impulsar las ventas, la compañía ofrece un plan propio a cinco años, con el 50% del valor al contado y el saldo en 60 cuotas fijas en dólares. Bajo esta modalidad vendió 20 casas en dos meses.

Antes de fin de año, Ayres prevé avanzar con 16.000 m2 y 180 departamentos dentro del mismo predio. El proyecto completo estará terminado hacia fines de 2028.

La desarrolladora también tiene tierras en Pilar y Tortugas, donde analiza sus próximos proyectos.

La ‘nueva’ Zona Norte que empieza a sumar inversiones

Uno de los primeros en desembarcar fue Sofitel La Reserva Cardales, que abrió sus puertas en octubre de 2008 después de tres años de obra. El hotel forma parte de un complejo desarrollado sobre unas 245 hectáreas , que incluyó además un barrio de más de 550 lotes, departamentos y un centro de convenciones. En total, el proyecto demandó alrededor de u$s 90 millones.

Años después, Gamboa plantó sus primeras vides en Campana, en un campo ubicado a 1500 metros de la Ruta 9.

El proyecto comenzó en 2010 con una inversión cercana a u$s 1 millón y actualmente cuenta con seis hectáreas de viñedos . En 2022 abrió Casa Gamboa y ahora avanza con un desarrollo residencial dentro del mismo predio.

El nuevo masterplan se extenderá sobre 63 hectáreas y tendrá 133 fincas, con valores que parten de los u$s 99.000. También contempla un hotel de 36 lodges, que demandará una inversión de u$s 4 millones, y un centro de wellness. La entrega de las primeras viviendas está prevista para comienzos de 2028.

A pocos kilómetros, Alejandro Vigil abrió a fines de 2024 la primera parte de Estancia Vigil, un proyecto que había comenzado a desarrollar cuatro años antes. El predio cuenta con viñedos y contempla una bodega, un restaurante y espacios para eventos.

Otra de las inversiones que avanza en la zona es el nuevo Centro Nacional de Rugby de la Unión Argentina de Rugby (UAR). La entidad construye su primera sede propia sobre un predio de 10 hectáreas, a la altura del kilómetro 61 de la Ruta 9, con una inversión de más de u$s 30 millones.

El centro tendrá un edificio principal de casi 11.000 metros cuadrados, cinco canchas de césped natural y una sintética, además de espacios de entrenamiento y alojamiento para los seleccionados nacionales. La finalización de las obras está prevista para diciembre de 2026.

En 2025 también abrió Montana Farm, sobre un campo de 180 hectáreas. Del total, 30 hectáreas corresponden al club hípico y las otras 150 al haras dedicado a la cría de caballos de alto rendimiento. Ese mismo año, la Federación Ecuestre Argentina eligió el predio como sede de una de sus competencias oficiales.