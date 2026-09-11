Javier Timerman, titular de AdCap Grupo Financiero, analizó el escenario político y económico de cara a las próximas elecciones presidenciales y puso el foco en la falta de definiciones del arco opositor. El analista financiero remarcó que, más allá de los encuentros que Axel Kicillof mantuvo con inversores en Nueva York y en Europa, todavía no existe una propuesta concreta sobre qué haría el gobernador bonaerense si llegara a la Casa Rosada.

El financista contrapuso ese vacío de propuestas con la necesidad de despolarizar el debate político, y planteó que la confrontación entre el Gobierno y la oposición retrasa la transformación económica que, según mencionó, gran parte del arco político dice compartir como objetivo de mediano plazo.

“No hay una visión real”: el diagnóstico de Timerman sobre Kicillof

En diálogo con Ahora Play, Timerman fue contundente sobre el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires: “No hay una visión realmente de qué es lo que haría Axel llegando al gobierno, porque Axel puede decir muchas cosas, pero la realidad es que hoy tenemos el riesgo país en 500 puntos”, señaló, antes de plantear un escenario hipotético que ilustra su preocupación central.

El financista explicó que esa indefinición tiene un correlato directo en los números que monitorea el mercado. Según su lectura, el riesgo país treparía a un nivel que dejaría al próximo gobierno con un margen de acción prácticamente nulo para implementar cualquier política económica. “Si las elecciones fueran mañana y Axel ganara, el riesgo país sería 2500 puntos”, planteó.

El Cronista.

El fantasma de 2019 y una caída “peor”

Para dimensionar el riesgo que ven los inversores, Timerman recurrió a la comparación con las elecciones de 2019, cuando el triunfo de la fórmula Alberto Fernández–Cristina Kirchner en las PASO provocó un desplome de los activos argentinos cercano al 70%. Según el financista, un escenario similar hoy sería todavía más severo: “Hoy caerían 80%”, sostuvo, al describir el nivel de desconfianza que persiste entre los fondos internacionales respecto del peronismo, de acuerdo a su análisis.

El financista también precisó qué entiende por “los mercados”, en respuesta a la crítica habitual de que esa mirada ignora a la gente de a pie: “Cuando hablo de los mercados me refiero a ciertas variables que vos necesitás para implementar un plan económico”. Y detalló el mecanismo con el que ejemplificó ese riesgo: “Si tenés que encestar la economía, porque se te van todos los dólares y tenés un riesgo país de 2000 puntos, no hay mucho que puedas hacer. De repente no tenés financiamiento, las empresas no tienen financiamiento, tenés que volver al cepo, tenés que volver a emisión monetaria”.

¿Alcanza con un candidato “más previsible”?

Consultado sobre si la aparición de un candidato peronista percibido como más moderado podría cambiar ese diagnóstico, Timerman matizó su respuesta: “No, creo que no, pero habría que trabajarlo”. El financista insistió en que el desafío no es únicamente de imagen individual, sino de contenido político colectivo.

En ese sentido, planteó qué necesitaría escuchar el mercado de parte de cualquier dirigente, sea del peronismo o de otro espacio: “Esto es lo que nosotros realmente vemos que el gobierno hizo bien, esto es lo que nosotros creemos que el gobierno debería ser de acá en adelante y estas son las políticas que nosotros vamos a implementar para lograr eso que nos proponemos”. Mientras esa discusión no se dé, advirtió, “hoy para los inversores el péndulo está vivo”.