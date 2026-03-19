Con un 60% de las operaciones de aviación general concentradas en el aeropuerto de San Fernando, Aeropuertos Argentina acelera su estrategia para fortalecer este segmento que abarca todas las operaciones de aviación civil no comerciales, incluyendo vuelos privados, de negocios, carga no regular, aviación agrícola, entre otros. En ese marco, la compañía anunció una inversión de u$s 5,5 millones para ampliar la plataforma de la terminal y mejorar su capacidad operativa. El proyecto, que ya se encuentra en proceso de licitación, prevé triplicar la capacidad de estacionamiento, pasando de las cuatro posiciones actuales a un total de entre 10 y 12, según el tamaño de las aeronaves. Fuentes oficiales de Aeropuertos confirmaron a El Cronista que a la inversión principal en San Fernando se suman otras mejoras que demandarán un desembolso de entre u$s 500.000 y u$s 800.000, algunas ya en ejecución, enfocadas en modernizar instalaciones y mejorar la experiencia de usuarios y operadores. “Durante 2025, la aviación general incrementó sus operaciones a nivel nacional más del 11% respecto del año anterior. Este segmento representa ya el 30% de todas las operaciones que gestiona la compañía en sus 35 aeropuertos en el territorio nacional. Dentro de ese universo, el 60% se origina en el aeropuerto de San Fernando, consolidándose como el principal hub de la actividad”, señaló la empresa privada en un comunicado. Como principal aeropuerto de aviación general del país, San Fernando concentra gran parte de la actividad privada y ejecutiva. Por ello, uno de los avances más importantes fue la inauguración de la nueva torre de control, diseñada bajo estándares internacionales. Esta iniciativa se suma a la mencionada ampliación de la plataforma. En paralelo, Aeropuertos avanza con la incorporación de nuevos servicios en aeropuertos como Bariloche, Mendoza y Córdoba. Entre ellos, se destaca el lanzamiento de un sistema integral que incluye traslado privado de pasajeros en vehículos de alta gama entre terminal y aeronave.