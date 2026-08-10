En esta noticia Vinte acelera expansión con proyecto en Cuernavaca

Vinte Viviendas Integrales (VINTE) busca recaudar MXN$300 millones mediante una nueva emisión de certificados bursátiles de largo plazo en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), con una opción de sobreasignación que elevaría el monto hasta MXN$400 millones, de acuerdo con documentos presentados a la bolsa dirigida por María Ariza.

La operación corresponde a la quinta emisión realizada bajo un programa autorizado por hasta MXN$5,000 millones. Los certificados tendrían un plazo de 3.5 años, con vencimiento previsto para el 27 de marzo de 2030.

Del monto total contemplado, la desarrolladora de vivienda prevé colocar MXN$300 millones en la oferta base y hasta MXN$100 millones adicionales mediante el mecanismo de sobreasignación.

De forma preliminar, la colocación está programada para el 27 de agosto.

Los recursos obtenidos serán destinados principalmente al refinanciamiento de deuda y al fortalecimiento del capital de trabajo, de acuerdo con el suplemento informativo.

“La emisora utilizará los recursos netos que obtenga con motivo de la emisión para el pago de pasivos de la emisora (consistente en el pago de los certificados bursátiles de largo plazo identificados con la clave de pizarra ‘VINTE 17-2’)”, señala el documento.

La emisión recibió la calificación “AA” por parte de HR Ratings, que considera que la empresa mantiene una gran capacidad para cumplir oportunamente con sus obligaciones financieras y un muy bajo riesgo crediticio, incluso bajo escenarios económicos adversos.

GBM actuará como intermediario colocador de la operación, mientras que Grupo Financiero Multiva fungirá como representante común.

Vinte acelera expansión con proyecto en Cuernavaca

La colocación representa la tercera emisión de deuda de Vinte en BIVA y ocurre mientras la desarrolladora prepara su entrada al mercado inmobiliario de Cuernavaca, Morelos, donde realizará su primer desarrollo habitacional.

“Cuernavaca es plaza nueva para el grupo, va a ser un gran proyecto, ya tenemos preventa, se está comportando muy bien y esperamos a finales de este mes comenzar con las primeras escrituras”, dijo René Martínez, director general de Vinte, durante la conferencia con analistas con motivo de los resultados del segundo trimestre.

El proyecto estará enfocado en los segmentos de vivienda media y residencial, con inmuebles cuyo precio oscilará entre MXN$2.5 millones y MXN$4 millones. La empresa prevé iniciar la escrituración durante el tercer trimestre.