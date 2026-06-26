El laboratorio nacional Biosidus desembarca en Emiratos Árabes. La empresa argentina firmó un acuerdo con Mubadala Bio para registrar, distribuir y comercializar medicamentos en ese país y otros mercados de la región, como Irak y Bahrein.

El convenio le permitirá a la compañía ingresar a una zona donde hasta ahora no tenía presencia directa y que resulta estratégica en su plan de negocio ya que la firma exporta alrededor del 70% de su producción total. “Es un impacto muy fuerte para la empresa porque se trata de una región con mucho potencial; hoy gran parte del movimiento económico del mundo de la geopolítica pasa en Medio Oriente ”, dijo Guillermo Battolla, director de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos de Biosidus.

“También nos abre la posibilidad de generar incrementos en nuestras exportaciones a mercados que solos no podríamos llegar por barreras regulatorias y por ciertas condiciones que hacen difícil el acceso”, agregó.

El acuerdo fue firmado esta semana durante la convención internacional BIO, realizada en San Diego, Estados Unidos. En una primera etapa, Mubadala Bio avanzará con el registro, la distribución y la comercialización de cuatro biosimilares desarrollados por Biosidus. Los productos serán fabricados en la Argentina y la empresa espera concretar las primeras exportaciones entre fines de este año y comienzos de 2027 .

La relación entre ambas compañías comenzó a gestarse tras un proyecto que Biosidus puso en marcha en el norte de África. Hace dos años, la firma creó una sociedad con Medico-Chirurgicales (IMC), un socio local, para desarrollar una planta de biosimilares de Fill & Finish en Argelia y transferir tecnología desde la Argentina.

“Eso despertó el interés de varios países de la región, pero nunca habíamos tenido un acercamiento con una entidad tan importante como Mubadala”, señaló Battolla. “La próxima gran apuesta es Arabia Saudita” , dijo.

Para eso, la compañía abrió una sociedad en Dubai en 2024, paso que facilitó las conversaciones con autoridades emiratíes y, posteriormente, con Mubadala. A futuro, el acuerdo prevé avanzar en el desarrollo local de algunas etapas del proceso productivo de biosimilares. “A partir del convenio, Mubadala ya está trabajando con las autoridades de salud de Abu Dhabi para registrar los productos que se fabrican en Argentina”, sostuvo el ejecutivo.

Mubadala Bio fue lanzada en mayo de 2025, como una subsidiaria controlada por Mubadala Investment Company, el fondo soberano de Abu Dhabi. La compañía concentra las operaciones farmacéuticas y de logística sanitaria del grupo y busca posicionar a Emiratos Árabes como un centro regional de producción y distribución de medicamentos. Opera una red de plantas y centros de distribución con presencia en Asia, África, Europa y Medio Oriente, desde donde abastece a más de 100 países .

En la Argentina, otra de sus subsidiarias, Mubadala Capital, participa junto con Neuss Capital y la española SIA Capital del proceso para adquirir el control de Metrogas, la distribuidora de gas que YPF tiene en venta.