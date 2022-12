CabaProp: la jugada de las inmobiliarias para evitar las operaciones de dueño directo

El sector inmobiliario opera a niveles mínimos hace ya más de cuatro años. Si bien factores como la inestabilidad económica y la fluctuación del valor del dólar inciden drásticamente en el mercado, según establecieron desde el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) , las plataformas como Remax, Zonaprop y Argenprop, conforman una amenaza para el negocio.

Y es que tal como expuso Marta Liotto, presidenta del CPI, las plataformas avanzaron con las operaciones de comercialización directa, en las que se brinda la posibilidad de cerrar acuerdos de compra o alquiler entre propietario e inquilino, "excluyendo de la escena a los agentes inmobiliarios".

Es por esta razón que, desde el CPI, comenzaron a desarrollar su propio portal, CabaProp. Este tendrá alcance nacional y a partir del momento de su puesta en funcionamiento, que está previsto para mayo de 2023, las inmobiliarias dejarían de publicitar sus productos en ZonaProp, ArgenProp y otras plataformas.

"Esta actividad, que las diferentes plataformas publicitan como una operación ´sin intermediarios´, atenta contra nuestro trabajo e incumple la ley de los corredores inmobiliarios", expuso Liotto. A su vez, explicó que por esa razón Remax y Zonaprop fueron destinatarios de múltiples cartas a documento, y protagonistas de 47 causas judiciales, iniciadas por ejercicio ilegal de la profesión.

Actualmente, según estimaciones del CPI, si bien hay entre 75 y 85 sucursales de Remax en la Ciudad de Buenos Aires, ya son 5000 los agentes inmobiliarios que trabajan para la plataforma. Estos "intentan, mediante la difusión de tarjetas con el logo de la empresa, captar inmuebles para vender, y pescar clientes para cerrar la operación", destacó Liotto.

De esta manera, Liotto explicó que, tanto los dueños de Remax, como la gran mayoría de sus colaboradores, no son corredores inmobiliarios, y por ende no cuentan con una matrícula que los habilite a llevar a cabo este tipo de operaciones. "Remax ofrece cursos de agente inmobiliario por u$s 300, por eso se permiten tasar y cerrar operaciones", expuso la referente.

Además, explicó que este tipo de plataformas tienen un sistema en el que se determina el valor del metro cuadrado teniendo en cuenta únicamente la zona en la que se ubica, y dejando de lado muchas otras características que hacen al valor de una propiedad. "Este tipo de sociedad no debería poder inscribirse en la Argentina porque no cumple con ninguna de las normativas exigidas", denunció la referente.

La causa contra las plataformas comenzó en 2018, cuando, desde el Colegio Profesional Inmobiliario recurrieron a quien fue el responsable de frenar el desembarco de Farmacity en la Provincia de Buenos Aires, para solicitar que Remax abandonara el país. Sin embargo, la petición no tuvo mucho éxito y la causa yace en la corte a la espera de una resolución.

CabaProp, el futuro de las inmobiliarias

"Nosotros propusimos un portal propio del colegio, operado por los profesionales inmobiliarios", aseguró Liotto. A su vez, reconoció que el sistema está a cargo de quien fue el desarrollador del nuevo sistema de denuncias de la provincia de buenos aires y de la modernización del voto electrónico en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Liotto explicó que los empresarios inmobiliarios que formen parte del proyecto tendrán un distintivo en sus locales: "Queremos identificar a las inmobiliarias que formen parte de CabaProp, el objetivo es darle pertenencia, contención y proximidad. Estamos llevando adelante una política de inclusión y modernización".