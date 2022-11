Resurge la calle Florida: desembarcan nuevas marcas que apuestan al turismo

Ni el Mundial opaca la llegada de turistas al país. La calle Florida vuelve a hablar portugués con un aluvión de brasileños que llegan semana a semana atraídos por el tipo de cambio. En el último semestre del año las marcas volvieron a apostar a la peatonal y desembarcan con nuevas propuestas que apuntan a los extranjeros.

Según los últimos datos difundidos por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), en el periodo entre septiembre y octubre se registraba un total de 41 locales vacíos en alquiler o venta, se trata de casi la mitad de lo que representaba hace un año cuando la vacancia era de 71 espacios disponibles.

"La zona del Microcentro está evidenciando una fuerte recuperación impulsada por dos factores claves: la llegada de turistas que vienen atraídos por el tipo de cambio favorable y la vuelta a las oficinas", explicó Martín Potito, director de la división de oficinas de LJ Ramos.

"Las marcas están volviendo a la zona. Observamos sobre todo locales de indumentaria o cuero que apuestan a los turistas. El fenómeno que se viene dando es la subdivisión de locales grandes porque en general la demanda se inclina hacia espacios más chicos", agregó Potito.

El local de Falabella está hace años en alquiler, pero no consigue un nuevo inquilino

Para el especialista, el fenómeno sería aún mayor si no existiera el cepo a las importaciones. "Hoy vemos apertura de retail en marcas que pueden fabricar en el país. No hay muchas que quieras invertir en el país sino saben si van a poder traer mercadería ", explicó.



El desembarco de marcas

Una de las marcas que apostó fuerte a la peatonal es Puma que, en marzo del año pasado, alquiló el local de Florida 744 que dejó libre Just for Sport. Se trata de un local de 850 metros cuadrados, con un salón de ventas de 470 metros cuadrados. Tenía dos locales más pequeños y decidió cerrarlos para alquilar esta tienda y sumó 17 empleados.



"Había un espacio muy grande frente a Galerías Pacífico que estaba vacante en donde se pusieron muchos stand de ropa, que está funcionando muy bien", agregó por su parte, Rafael Fajgenblat, vicepresidente de la Asociación de Amigos de la Calle Florida.

Según Fajgenblat. la demanda se reactivó aunque la falta de oficinistas se sigue sintiendo en la zona. "Las nuevas aperturas que vemos tienen que ver con el rubro de indumentaria y cuero, no tanto gastronómicos", indicó el comerciante.

"Hoy lo que vemos es que las marcas que llegan a la peatonal buscan espacios más pequeños. Los clásicos locales de electrodomésticos hoy se subdividen en dos espacios. Hay que tener en cuenta que el comercio electrónico ganó mucho terreno desde la pandemia", concluyó Potito que calculó que la vacancia de oficinas en la zona es cercana al 15 por ciento.

Los precios

Los valores de los locales comerciales en Florida llegaron a su récord histórico a la baja, pero muy lentamente se están recuperando . "En 2019 previo a la pandemia podían a valer entre u$s 45 y u$s 60 el metro cuadrado (m2) hoy esos precios son de entre u$s 15 y u$s 30 por m2", explicó Jorge Gayoso, de LJ Ramos.

"Los valores locativos oscilan entre u$s 18 y u$s 25 el m2, eso no ha variado desde principios de año", agregó el empresario inmobiliario. Y sostuvo que "el alquiler de un mega store XXL de Florida 202 en donde funcionaba e Falabella tiene 8000 m² desarrollados en 4 plantas puede tardar meses en encontrar inquilino".

Los precios de los alquileres se mantienen estables desde comienzo de año a pesar de la creciente demanda en el segundo semestre

Desde LJ Ramos calculan que la vacancia en la peatonal Florida es cercana al 10%. "La demanda es sostenida únicamente en Florida, Córdoba y Corrientes en el microcentro, en las calles aledañas hay poco interés", concluyó Gayoso.

Hoy la figuritas difíciles son los negocios más amplios. El local perteneciente a la librería El Ateneo con más de 1400 m2 tiene un precio de $ 1,2 millón, pero a pesar de no contar con expensas y de tener apto gastronómico aún no consigue un nuevo inquilino.