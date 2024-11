Este empresario inmobiliario anticipa cuánto van a subir las propiedades en 2025

El mercado inmobiliario cierra el año con números en alza. El blanqueo y los créditos hipotecarios ayudaron a dinamizar la compraventa de inmuebles. En este contexto Sebastián Sosa, presidente de Remax en la Argentina y Uruguay, con más de 200 franquicias de inmobiliarias, habló de los desafíos que tiene el sector.

Aseguró que es un buen momento para comprar una propiedad porque los precios continúan bajos y consideró que deberían subir hasta dos dígitos el próximo año. Los inversores extranjeros se vuelven a fijar en el país.

¿Cómo ve al sector inmobiliario?

Estamos a cuatro provincias de estar en todo el país, por lo que nuestra mirada es federal. Los números son buenos en general, son significativamente mejores que el año pasado. Para mí se empezó a gestar una conversación diferente a fin del año pasado. Las variables económicas y el entorno macro son importantes pero desde diciembre hubo un cambio de aire. Yo creo que eso empezó a generar expectativa. En noviembre del año pasado, decíamos que no era momento para comprar, a pesar de que el valor del metro cuadrado (m2) era históricamente bajo. Un año después, si bien el valor prácticamente no se movió, el consejo es comprar ahora porque los precios van a subir. Entonces esa conversación empieza a generar movimiento. Además, hay elementos que empiezan a acompañar: el blanqueo ayuda. Los créditos hipotecarios en un contexto de estabilidad y baja inflación también colaboran. Ya es suficiente para empezar a mover el mercado.

¿El crédito está impactando realmente?

Yo pensé que este año no iban a llegar los créditos, pero ya se está aceitando el sistema y está funcionando muy bien. Hay que entender que el mercado inmobiliario argentino es tan chiquito que vos le pones una cucharada de edulcorante y ya te cambia la ecuación.

¿Cuánta gente puede comprar una propiedad hoy en la Argentina?

El 4% de la población. Menos del 1% del PBI se vuelca hacia el mercado inmobiliario. El lado positivo es que cualquier cosa que hagamos va ayudar a mejorar los números del mercado. Pero por otro lado todavía estamos muy lejos del nivel deseable.

¿Cuánto puede ayudar el blanqueo?

Se blanquearon más de u$s 20.000 millones, vamos a suponer que el 20% de eso se vuelca al mercado inmobiliario, tanto en pozo como propiedades usadas. Con un ticket promedio de u$s 100.000 vamos a tener por lo menos 20.000 operaciones inmobiliarias en un año. Es un montón porque es un 50% de las operaciones que se hacen en la Ciudad de Buenos Aires. Pero pensando que hay 5000 inmobiliarias solo en CABA con un promedio de cinco agentes inmobiliarios, no te va a cambiar la economía. Eso no quita que vamos a cerrar un año muy bueno comparado al año pasado

¿Qué se necesita entonces para un cambio más profundo?

Durante el gobierno de Carlos Menem el 17% de los argentinos podían comprar un inmueble, para la Argentina es un número muy bueno. En la región, el PBI volcado en financiación para acceder a inmuebles, no baja del 7%. Nosotros no llegamos al 1%.

Primero hay que tener una visión a largo plazo. No logramos tomar dimensión del impacto que tiene para la sociedad que la gente sea dueña de su metro cuadrado. Hay que pensar en políticas de Estado, como se hizo en Parque Patricios, esto ocurre en todas partes del mundo. Pero tienen que ser políticas que perduren en el tiempo.

Mi expectativa es muy buena. Si este Gobierno continúa en esta línea, el mercado inmobiliario va a mejorar. Deberíamos estar haciendo el triple de operaciones inmobiliarias. Si logramos salir de esta situación que llevamos más de una década, con políticas a largo plazo, lo vamos a lograr. Estamos en un piso, es muy fácil que el mercado mejore en la Argentina.

¿Es buen momento para comprar?

Yo creo que sí porque los valores están bajos. El miedo que tiene la gente es con la cuota de los créditos. Lo que importa es la economía personal, la realidad de cada uno. Hay que ver donde trabaja cada cliente, si la empresa acompaña, si tiene antigüedad y los aumentos son al ritmo de la inflación. En esos casos no hay que dudarlo. Los prestamos UVA generan incertidumbre por eso es importante que la empresa en donde uno trabaje acompañe. Pero en definitiva es un buen momento, hay que tener un colchón para que la tasa no te ahogue.

¿Cuánto deberían subir las propiedades en 2025?

Es difícil de prever. Yo creo que los precios tienen que tener un alza. Los márgenes de negociación están bajando. Antes había un 15% de negociación. Hoy estamos en un 5%. Los precios van a ir hacia arriba. Por lo menos dos dígitos tienen que subir. Es muy difícil establecer un punto. No arrancamos todos desde el mismo lugar porque hay quienes tienen más urgencia por vender entonces acomodan hacia abajo los valores. La suba de las propiedades por ende, no será igual para todos.

¿Qué hacen con aquellos clientes que quieren vender a un precio más alto del que convalida el mercado?

La decisión será individual de cada agente. Nosotros como Remax recomendamos no tomar esa propiedad sino hay flexibilidad. Porque además, lo que pasa después es que no se habla favorablemente. Nuestro consejo es sentarte y explicarle porque no tomas la propiedad y cómo funciona el mercado.

Remax está por cumplir 20 años en el país

¿Hay mucha oferta en el mercado?

Si, está mejorando. Pero al haber tantas propiedades, la gente mira la oferta y si hay una propiedad similar se van a quedar con la opción más económica.

¿Cómo se maneja la relación con los clientes?

Un agente que trabaja bien y en equipo se junta cada 15 días para hacerle un informe con cantidad de visitas, con los comentarios que están llegando. Le da un seguimiento. Eso es lo que trasmitimos. Buscamos tratos frescos, humanos y personalizados.

¿Hoy el mercado tiene más consultas, hay más movimiento?

Si, a nivel federal. En nuestra página lo que vemos es que subió el tiempo en que la gente está buceando en la web y subió 40% el tráfico y las consultas. Hoy la conversación está.

¿Qué sucede con los alquileres?

Los alquileres se empezaron a acomodar. Estamos haciendo más alquileres. Los valores, todavía, están altos. Antes estaba todo dolarizado, ahora ya no sucede. Antes vos ponías un inmueble en alquiler y había cola para alquilarlo. Hoy sigue siendo una aventura, pero lo mostras cuatro veces hasta conseguir inquilino. Creció la oferta, esto impacta en los precios.

¿Cuánta renta genera?

Ya estamos en torno al 5% en dólares anual. El extranjero está empezando a aparecer. El metro cuadrado en la Argentina está barato comparado a la región. La inversión de los extranjeros desapareció hace más de una década, y vemos que está empezando a regresar ahora. El inversor está otra vez, hay expectativa

¿Qué es lo que más mueve el mercado: el comprador final o el inversor?

El 80% de lo que manejamos en Remax es demanda genuina. Es la familia que busca agrandarse. El mercado hoy se está moviendo por la demanda del inversor final. La Argentina necesita que se mueva la clase media. La familia involucrada en la operación tiene un grado emocional muy grande. Nosotros traccionamos más hacia esta demanda.

¿Cómo se maneja el interior del país?

Hay algunos mercados dolarizados. La Patagonia, Bariloche, Neuquén, Mendoza, están en dólares con valores internacionales. Pero en general vamos a volver al peso. El tema es que nuestra moneda en los últimos años se devaluó. Yo creo que tiene mucho que ver cuánto vale la palabra, la moneda es un reflejo del valor. Ojalá que volvamos a operar en pesos. Cuando agarro el dinero argentino siento que juego al juego de la vida. Deberíamos volver al mercado en pesos.

¿Cómo está la situación judicial con el Colegio de Corredores de CABA?

Nosotros somos aceptados por el mercado. Es un grupo de personas que va contra el progreso. Eso sigue estando. Pero es un grupo cada vez más pequeño. La resistencia sigue estando. Estamos en la Justicia, a la espera de una sentencia final que le dé un punto final. Seguimos avanzando aún en plazas que se oponen. Hoy tenemos más de 200 sucursales. Son 195 en la Argentina y 10 En Uruguay.

¿Van a seguir creciendo en Uruguay?

Si, en Paysandú, en Florida cerca de Canelones y en Colonia. Estamos muy contentos. Es un mercado estable, no hay grandes valles. Es ordenado, va a otro ritmo. Siempre quisimos que Remax sea una marca federal. Estamos a un año de cumplir 20 años en el país y soñar con estar en Santa Cruz y pensar en recorrer la Argentina nos pone muy feliz. El servicio, los valores y la estética de la marca es igual en todo el país.