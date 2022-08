Alquiler por dueño directo: se duplicaron las operaciones para hacer más flexibles los contratos

Los propietarios le escapan a la Ley de Alquileres, con plazos a tres años y actualizaciones anuales, buscan rentar sus propiedades a través de "dueño directo". Desde el sector aseguran que hoy se duplicaron las unidades que buscan inquilino sin la intersección de una inmobiliaria.

Hoy la demanda de alquileres es muy alta y el stock disponible es casi inexistente lo que potencia aún más el negocio de "dueño directo". "Se alquila tan rápido que la intermediación pierde sentido en muchos casos" , explica, Eduardo García, fundador del portal Solodueños.com.

"El boom hoy se está notando en el portal con un alza de operaciones a través de los dueños que ponen en alquiler sus inmuebles, evitando las inmobiliarias", agrega el empresario inmobiliario.

Si bien el portal solo funciona como una vidriera para ofrecer una unidad en alquiler, García asegura que "recibimos muchas consultas a través de nuestro call center en donde los propietarios nos plantean hacer contratos con las condiciones de la ley anterior. Nosotros no lo recomendamos, pero sabemos que existe".

¿Por qué evitan las inmobiliarias?

La explicación de este fenómeno tiene que ver con la actual Ley de Alquileres. Es que mientras en el Congreso se debaten posibles modificaciones, son pocos los propietarios que quieren firmar los contratos locativos con plazos de tres años y actualizaciones anuales.

Según explican desde Solodueños.com, en menos de 48 horas las propiedades se alquilan, lo que fomenta a los propietarios evitar las inmobiliarias. "Hoy los dueños quieren poder negociar sin intermediarios, es algo que siempre ocurrió pero que creció a partir de la nueva Ley", agrega García.

"Son muchos los dueños que nos piden hacer actualizaciones semestrales y contratos por dos años. Pero, hoy las inmobiliarias no están operando por fuera de la actual normativa. En esos casos se pierde el cliente y muchas veces decide rentar su casa por su propia cuenta", explica un empresario inmobiliario.

Hoy las negociaciones y los contratos se hacen sin intermediarios

"La mayoría de las inmobiliarias si no es a través de la nueva ley no toman la propiedad, o bien en algún caso, asesoran al cliente como poder instrumentarlo pero no quieren asumir ningún riesgo", explica al respecto José Rozados director de Reporte Inmobiliario.

Caballito resiste: por qué es el barrio de CABA en el que se siguen lanzando proyectos desde el pozo



Rosario: inseguridad y ola de violencia impulsan boom de nuevos countries afuera de la ciudad



Los propietarios no solo hacen sus propias reglas locativas sino que evitan el pago de comisiones a los inmobiliarios. "Hoy hay tanta demanda que los departamentos se alquilan prácticamente solos", explica.

El principal problema para los dueños sigue siendo sobre todo la actualización de los alquileres prevista en la nueva ley. " Se trata de una única actualización anual en pesos con inflaciones proyectadas por sobre el 90 % hoy casi nadie quiere ajustarse a eso" , finaliza Rozados.

Hoy, según explican desde el sector, la mayoría de los propietarios se están rigiendo por la ley anterior, que establecía contratos por dos años e incrementos pactados entre las partes. En general las actualizaciones no se hacen de forma anual, sino cada seis meses y son los propietarios e inquilinos los que establecen el porcentaje de aumento que en general es del 30 por ciento.