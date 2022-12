Alquileres baratos en Gran Buenos Aires: cuáles son los barrios con más oportunidades y cuáles los más caros

De acuerdo con un informe mensual de Zonaprop, los precios de alquiler en GBA Norte aumentan un 5,3% en octubre. Los barrios de Troncos del Talar y Nordelta quedaron en el podio de lo más caro en el norte con un valor de $ 117.224 y $ 116.941 mensuales, respectivamente.

Por otro lado, los precios más bajos se encuentran en San Miguel ($ 61.551 por mes), Benavídez ($ 61.965 por mes) y José León Suarez ($ 62.533).

En la zona oeste-sur, el barrio más caro para alquilar es Canning ($ 85.360 por mes), seguido por Temperley ($ 81.073 por mes) y Ezeiza ($ 79.226 por mes).

Por el contrario, las propiedades más baratas se encuentran en Valentín Alsina ($ 46.349 mensuales), Merlo ($ 47.442 mensuales) y La Tablada (con un valor de $ 50.114 por mes).



Alquilar un departamento de dos ambientes y 50 m2 en zona norte se ubica en $ 83.133 por mes, mientras que uno de tres ambientes y 70 m2 se alquila por $ 121.878 por mes.



Por otro lado, en la zona oeste y sur el costo de un departamento de dos ambientes y 50 m2 es de $59.893 por mes, un 6,1% por encima del mes anterior, mientras que uno de tres ambientes y 70 m2 se alquila por $ 82.132 por mes.



En GBA Norte los valores acumulan un aumento de 63,2% en 2022, por debajo de la inflación (87,6%). Este incremento es más bajo en comparación con GBA Oeste Sur (74,1%).



Mercado de compra-venta: las propiedades valen un 3,8% menos en 2022

Según informó Zonaprop en un comunicado, en GBA Norte los precios de venta de inmuebles han disminuido un 3,8% en lo que va del año y el valor del metro cuadrado se ubica en u$s 2195. El descenso es mayor en la zona oeste y sur, donde alcanza un 5,3% y el precio del metro cuadrado desciende a u$s 1681.



Un departamento de dos ambientes y 50 m2 en la GBA Norte tiene un valor de u$s 109.215 y uno de tres ambientes y 70 m2, u$s 162.176. Los barrios con los precios más elevados de la zona norte son La Lucila (u$s 3295 por m2), Vicente López (u$s 3212 por m2) y Olivos (u$s 2945 por m2). Por el contrario, los barrios más accesibles son Parque San Miguel (u$s 780 por m2), Villa Libertad (u$s 881 por m2) y José C. Paz Centro (u$s 976 por m2).



Por su parte, en la zona oeste-sur el costo de un departamento de dos ambientes y 50 m2 es de u$s 83.443, mientras que uno de tres ambientes y 70 m2 alcanza los u$s 122.708. Los barrios más caros son Tristán Suárez (u$s 2358 por m2), Villa la Florida (u$s 2150 por m2) y Adrogué (u$s 2145 por m2). Los barrios más económicos son Francisco Álvarez (u$s 588 por m2), Parque San Martín (u$s 611 por m2) y Don Orione (u$s 613 por m2).



Rentabilidad inmobiliaria: aumenta levemente en GBA

Por último, la rentabilidad vuelve a subir y se ubica en 3,41% en GBA Norte. Es decir, se necesitan 29,3 años de alquiler para recuperar la inversión de compra, un 11% menos que un año atrás. Villa Lynch y Pilar, muestran un retorno bruto de 5,7% anual. En ese sentido, son los mejores barrios para inversores que buscan renta.



En GBA Oeste y Sur sucede lo mismo y la rentabilidad se encuentra en 3,21% anual. En este caso, se necesitan 31,1 años de alquiler para recuperar la inversión, un 10% menos que un año atrás. Ezeiza y La Tablada se posicionan como los mejores barrios para invertir con un 5,1% y 4,9% de retorno bruto, respectivamente.