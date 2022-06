Este es el tipo de departamento más buscado por los argentinos: los barrios con la mayor oferta y los mejores precios

Precios en caída, exceso de stock en oferta y operaciones que se firman a cuenta gotas. El escenario del mercado inmobiliario no fue el mejor en 2021 y el inicio de año fue una continuación de esta tendencia. Sin embargo, dentro de una demanda tímida existió un tipo de propiedad que protagonizó las consultas y rúbricas de los primeros meses del año.

Según el Relevamiento de Operaciones Inmobiliarias (ROI), los departamentos de tres ambientes fueron los más vendidos en el período enero-marzo 2022 con un 31% de participación. Le siguieron las unidades de dos ambientes (30%), cuatro ambientes (19%) y monoambientes (14%).

Los departamentos son la principal opción de oferta en el territorio porteño. El último monitoreo realizado por Invertiré Real Estate arroja que, en total, existen 164.274 inmuebles en venta en CABA de los cuales un 74% pertenecen a este tipo de vivienda. En segundo lugar aparecen los terrenos y las casas con un 4% cada uno.

Barrios y precios

Dentro de la zona norte del Gran Buenos Aires, Tigre es la principal locación con oferta de departamentos de tres ambientes con más de un 25% del total. El ranking lo completan Vicente López (23.9%), San Isidro (15,8%), Pilar (12,9%) y General San Martín (8,3%).

Por su parte, según el informe de Invertiré, estos son los barrios con la mayor cantidad de departamentos de tres ambientes en la Ciudad de Buenos Aires .

Palermo - 5032 unidades Belgrano - 3212 unidades Caballito - 2941 unidades Recoleta - 2797 unidades Villa Urquiza - 1656 unidades

Pero, si se busca por precio, el más barato de esta lista es Caballito con un valor promedio de u$s 2295 el metro cuadrado, de acuerdo a un relevamiento de Zonaprop. El segundo más económico es Villa Urquiza con un precio de u$s 2493 el metro cuadrado. El top 5 cierra con Recoleta (u$s 2640), Belgrano (u$s 2849) y Palermo (u$s 2984).

Qué es el ROI

Se trata de una iniciativa lanzada en diciembre de 2021 por diez de las inmobiliarias más importantes. Del proyecto forman parte Fabián Achával Propiedades, Maure Inmobiliaria, Bresson, Soldati, Interwin, Covello, Izrastzoff, Braulio, Altgelt y Evoluer.

El ROI es un registro de transacciones cerradas en la Ciudad de Buenos Aires y su principal objetivo es saber cuál es el precio real de una propiedad. "Es una iniciativa que llega para resolver una de las históricas falencias de la industria que es la falta de precios de cierre de las operaciones inmobiliarias. Surgió de la necesidad de generar estadísticas confiables en un contexto de ausencia total de precios de referencia en el sector", explicaron sus impulsores a El Cronista.

A futuro, la idea es incorporar a más jugadores del sector. "Cuantas más inmobiliarias participen del ROI más datos tendremos. Y en un siguiente paso la idea es crear un sello para las firmas que participan que acredite que trabajamos con valores reales de mercado", contó Fabián Achával, de la inmobiliaria homónima.