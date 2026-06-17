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El transporte aéreo de pasajeros atraviesa momentos de gran crecimiento en la Argentina. El mercado internacional creció un 15% en el primer semestre de 2026 y el cabotaje se mantuvo estable, mientras que el turismo receptivo acumuló un alza del 20% respecto al mismo período del año anterior.

En ese escenario, en el que el mercado está en pleno crecimiento, incluso, desde el año pasado, la demanda sostenida es el telón de fondo de uno de los planes de inversión más ambicioso que Aeropuertos Argentina tiene para este año. Se trata de un proyecto que demandará una inversión de alrededor de u$s 500 millones, que ya están comprometidos solo para este año y que tiene la renovación de las pistas del Aeropuerto internacional de Ezeiza como principal objetivo.

“Estamos viviendo años de fuerte crecimiento en el transporte de pasajeros”, afirmó Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina, durante su participación en CEO Talks. El ejecutivo subrayó que el crecimiento no se limita a Buenos Aires: el interior del país registró un 45% de aumento en vuelos internacionales, traccionado por rutas que conectan directamente con el exterior desde ciudades como Córdoba, Mendoza y Bariloche. “Eso habla del beneficio del aumento de la conectividad, sobre todo de aquellas rutas que no pasan por Buenos Aires y que van directo al exterior”, señaló.

Vistantes extranjeros

En cuanto al turismo receptivo, Ketchibachian precisó que los visitantes provienen principalmente de Brasil y Estados Unidos.

Ezeiza, en tanto, se posicionó como el único aeropuerto de Sudamérica con conexiones a los cinco continentes, categoría que incluye el nuevo vuelo directo a China. El grueso de la inversión de este año recae sobre Ezeiza, donde la mayor operadora aeroportuaria del país encarará la reconstrucción completa de sus dos pistas. “Es una obra muy ambiciosa que veníamos planificando hace mucho”, explicó el ejecutivo, quien advirtió que los trabajos se ejecutarán con el aeropuerto en operación durante tres o cuatro meses. “Es como cambiarle las ruedas a un auto mientras va andando”, graficó para ilustrar la complejidad del proyecto. En Aeroparque, la compañía avanza en la ampliación del área de embarque.

El plan federal incluye obras activas en Salta, Tucumán, San Rafael, Formosa, Resistencia, Río Gallegos y Río Grande. En los últimos cinco años, Aeropuertos Argentina acumuló más de u$s 1000 millones en inversiones en toda la red. El sistema cerró 2025 con 18 millones de pasajeros.