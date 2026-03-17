El sector turístico sigue de cerca el minuto a minuto del paro aeronáutico convocado entre el 18 y el 23 de marzo en un contexto de fuerte movimiento por el próximo feriado largo. Por ahora, aerolíneas, agencias de viaje y hoteles coinciden en que no se registran cancelaciones masivas ni caídas en la demanda. Sin embargo, las compañías monitorean la situación y evalúan posibles medidas de flexibilización en caso de que el conflicto termine afectando la operación de los vuelos. Desde el lado de las agencias de viaje, la expectativa por el feriado sigue siendo alta. Según datos de Despegar, las búsquedas para viajar durante esa fecha crecieron con fuerza en las últimas semanas. “De cara al próximo fin de semana largo del 24 de marzo observamos un marcado crecimiento en el interés por viajar, lo que confirma que los feriados siguen consolidándose como una oportunidad clave para realizar escapadas durante el año”, explicó Laura Amorós, gerente senior de Marketing de Despegar Argentina. En concreto, la compañía registró un incremento del 46% en las búsquedas para destinos nacionales respecto del último mes, mientras que las internacionales subieron un 23%, impulsadas principalmente por destinos regionales. Entre los lugares más elegidos a nivel local aparecen Puerto Iguazú, Bariloche, Mendoza y Córdoba, mientras que en el exterior lideran Río de Janeiro, Florianópolis, Santiago de Chile, San Pablo y Búzios. Pese al paro anunciado, la compañía señaló que todavía no se registran modificaciones en el comportamiento de los viajeros. “Por el momento no observamos un impacto significativo en la dinámica de reservas. Estamos monitoreando de cerca la evolución de la situación y trabajando junto a aerolíneas y proveedores para acompañar a los clientes que puedan verse afectados”, agregó Amorós. En el caso de las aerolíneas, el panorama también se mantiene estable por ahora. En Iberia indicaron que hasta el momento no detectaron fluctuaciones en las reservas ni cancelaciones vinculadas a la medida de fuerza. No obstante, explicaron que la situación se sigue día a día y que, en caso de que el paro se confirme y afecte la operación, podría evaluarse algún plan de flexibilización para cambio de vuelos. Tanto en Aerolíneas Argentinas como en JetSmart y Flybondi por el momento no se comunicaron definiciones específicas vinculadas al conflicto gremial. No obstante, las compañías señalan que la demanda para el feriado se mantiene firme y proyectan buenos niveles de ocupación. Del lado de la hotelería, la expectativa también es positiva. El Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center y Park Tower comentó que las reservas vienen mostrando una dinámica favorable, en línea con el movimiento habitual que generan los feriados y períodos de alta demanda. “Estamos viendo una buena dinámica de reservas, con un interés creciente a medida que se acercan las fechas”, contó Cecilia Hovsepian, directora de Ventas y Marketing de ambas propiedades. La ejecutiva señaló que hoy predomina una tendencia cada vez más marcada a reservar sobre la fecha. “Las decisiones de último momento se afianzaron en los últimos años y siguen siendo muy frecuentes”. En la misma línea, el presidente de la cadena Amerian, Roberto Amengual, aseguró que las expectativas para este feriado viene superando las previsiones iniciales: “Creemos que este año va a consolidarse una mejora respecto de 2025. La dinamización de las tarifas, la integración tecnológica para simplificar procesos y definir claramente los perfiles de clientes y cómo llegar a ellos de la mejor manera, junto con las remodelaciones edilicias, han generado un combo muy atractivo para nuestros clientes y huéspedes". Según detallaron, los niveles de ocupación ya muestran cifras sólidas en varias plazas clave. En Córdoba y Buenos Aires superan el 60% -con 62% y 63% respectivamente- y con buenas perspectivas de seguir subiendo. Mendoza, en tanto, lidera la ocupación con un promedio del 88%, mientras que el hotel que la cadena tiene en el centro de la ciudad alcanza incluso el 93%. Para Amengual, el principal riesgo del conflicto aeronáutico no es solo el impacto operativo inmediato, sino el efecto sobre la confianza de los viajeros: “El paro aeronáutico atenta contra la industria turística de manera significativa: impulsa la reprogramación de estadías, cancelaciones pero primordialmente la pérdida de confianza del viajero, que lleva años desarrollar. La falta de previsibilidad en la industria turística es fatal”. Grupo Pinares -operador hotelero en Villa Carlos Paz- señaló que para el fin de semana largo proyecta una ocupación cercana al 100%: “Estamos viendo un muy buen nivel de reservas”, señaló Manuel Belfer, Director de Grupo Pinares. Incluso, explicaron, se observa un comportamiento particular en la demanda: el hotel Pinares Panorama -de mayor categoría y ticket promedio más alto- se está vendiendo más rápido y con mayor continuidad que Pinares del Cerro, un producto pensado para estadías más breves.