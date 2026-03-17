Decretaron un nuevo feriado el próximo viernes 20 de marzo y miles de trabajadores tendrán la oportunidad de disfrutar de un fin de semana largo de 5 días consecutivos, ideales para descansar. A la espera del descanso extendido por Semana Santa, estos argentinos alcanzados por las cinco jornadas no laborables tendrán la oportunidad de hacer una mini escapada sobre el fin del verano. En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria por fin de año. El jueves 19 de marzo se conmemora el aniversario fundacional del partido de Zárate, ubicado en el norte de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el Municipio informó que el feriado por el 172° aniversario se trasladará al viernes 20 de marzo, por lo que los ciudadanos contarán con cinco días de descanso, sumando el finde XL por el Día de la Memoria. En este marco, los trabajadores del sector público no deberán prestar servicio, mientras que será opcional para los privados que reciban el permiso de sus trabajadores. El último feriado a nivel nacional fue el de Carnaval. El próximo descanso será en marzo, cuando tendrá lugar el fin de semana largo del 24 de marzo por el Día de la Memoria.