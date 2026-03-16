La industria del turismo atraviesa una nueva etapa de crecimiento tras cuatro años de caída y estancamiento. Con una mayor conectividad, frecuencia de vuelos y desregulaciones que abren el mercado, Despegar asegura haber crecido un 50% en 2025. Así lo señaló Paula Cristi, gerente general de la compañía para la Argentina. Según explica, el crecimiento fue generalizado: los viajes internacionales avanzaron un 65%, mientras que los domésticos aumentaron alrededor del 32 por ciento. A casi un año de la adquisición de Despegar por parte del grupo tecnológico global Prosus, en la compañía destacan que la operación “abre nuevas avenidas de crecimiento para explorar nuevos mercados, tener mayor capacidad de inversión en tecnología y capital para ampliar oportunidades de fusiones y adquisiciones”. - El año pasado, el turismo receptivo cayó un 22% en la Argentina. ¿Eso afectó al negocio de Despegar? Si bien es cierto que el receptivo cayó durante buena parte del año, en los últimos meses empezó a recuperarse y eso es una señal positiva. Al mismo tiempo, esa caída también generó una oportunidad para el mercado interno: al haber menos extranjeros viajando por el país, aumenta la disponibilidad de oferta turística local. Esto permitió que le pudiéramos ofrecer a los argentinos más beneficios, cuotas, promociones y facilidades de pago para viajar dentro del país. -¿Cómo impactan los movimientos del tipo de cambio? Es algo a lo que estamos acostumbrados por eso siempre buscamos ofrecer facilidades, más allá del contexto. Nos convertimos en la primera empresa bimonetaria del sector, permitiendo pagar en pesos o en dólares al mejor tipo de cambio disponible. Eso le da mucha flexibilidad y facilidad al comprador a la hora de decidir dónde asignar sus presupuestos o de qué manera. El año pasado avanzamos un poco más y lo que hicimos fue desarrollar la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito en dólares. - ¿Se usa esa alternativa? Hoy la tarjeta de crédito representa cerca del 70% de nuestras transacciones. En turismo internacional alrededor del 50% se paga con tarjeta de crédito, tanto en pesos como en dólares, y el pago con tarjeta en dólares representa aproximadamente el 25%. La verdad es que todas las alternativas que damos son muy bien recibidas. - ¿Incluso la asistencia de Inteligencia Artificial? Cerca del 30% de los viajeros interactúa con nuestra asistente de IA Sofía en algún momento de su experiencia, y ya se registran más de 1 millón de conversaciones mensuales, con un crecimiento cercano al 35% mes a mes. Además, 8 de cada 10 interacciones se resuelven sin necesidad de derivación a un agente, lo que permitió reducir los reclamos y optimizar los tiempos de respuesta. La incorporación de WhatsApp también impulsó este desempeño, con más de 100 mil conversaciones mensuales en ese canal, mientras que la satisfacción de los usuarios mejoró notablemente. - ¿Qué expectativas tienen para 2026? Estamos terminando de cerrar nuestro presupuesto, pero vemos que la industria viene muy bien. El verano tuvo un crecimiento de entre el 25% y el 30% y nosotros estamos creciendo por encima de la industria. - ¿Cuáles son los desafíos que tiene el negocio de Despegar Argentina por delante? Hay una incertidumbre respecto del conflicto bélico y el valor del petróleo. Son temas muy recientes, pero hay que ver cómo van evolucionando. También creo que en Argentina seguimos teniendo desafíos de oferta, o sea, de capacidad aérea, que si bien ha aumentado la oferta de líneas aéreas internacionales y el doméstico también ha aumentado, tener más oferta ayudaría mucho porque dinamiza a la industria. - La apertura del mercado, ¿qué implica para Despegar? En términos generales, la apertura se traduce en más líneas aéreas volando a la Argentina o más ofertas de las que ya actualmente vuelan porque entienden que es un mercado interesante para invertir. Aunque todavía creo que tenemos desafíos en el doméstico que son las rutas nacionales. - ¿Por qué? Todavía hay espacio para crecer y creemos que los argentinos deben tener más alternativas para poder transportarse dentro del país y cuando los extranjeros vienen a Argentina también. A medida que se recupera el turismo receptivo, los extranjeros vienen a Argentina para conocer los distintos atractivos naturales. Así que poder transportarlos y que tengan muchas opciones, es algo que va a ayudar a desarrollar también la industria. - ¿Faltan más propuestas para atraer a más turistas de afuera? Yo creo que Argentina tiene todos los atractivos turísticos, naturales, culturales y gastronómicos. Tenemos absolutamente todo. Por supuesto que siempre es mejor invertir más, darle más difusión a lo que es el destino y darle más facilidades a los extranjeros para que puedan venir, porque no dejamos de competir con países que tienen alternativas similares a las nuestras. Invertir más siempre es positivo a nivel de atracción de turistas. - ¿Y cómo se lograría eso? De la manera que se está haciendo ahora sumado a inversión pública o privada. Nosotros en Despegar invertimos en dar a conocer Argentina a otros países. Justamente estamos buscando todo el tiempo ofrecerles a los brasileros, a los chilenos, a los colombianos, todos los países donde nosotros operamos, ofrecerles las distintas alternativas para que puedan venir desde descuentos, promociones, lo mismo que hacemos para los argentinos para que viajen al exterior, lo hacemos en el exterior para que vengan a la Argentina. Cuanto más hagamos de esto, más ayuda al desarrollo de la industria.