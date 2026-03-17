La cadena hotelera argentina Amérian suma una nueva marca a su portafolio con su primer proyecto bajo ese sello en Puerto Iguazú, Misiones. Se trata de Entre Árboles Iguazú, un hotel boutique que demandó una inversión cercana a u$s 1,4 millones y abrió sus puertas este 16 de marzo. El hotel, llamado Entre Árboles Iguazú, requirió tres años de obra. El proyecto fue desarrollado por la familia Closs, propietaria del establecimiento -entre ellos, Maurice, ex gobernador de Misiones-, y operará bajo el modelo de franquicia. Ubicado en Avenida 3 Fronteras 780, a unos 100 metros del Hito Tres Fronteras y a 15 kilómetros de las Cataratas del Iguazú, el hotel contará con 14 unidades de alojamiento integradas a la vegetación nativa de la selva misionera y conectadas entre sí por pasarelas de madera. El proyecto implicó una inversión de alrededor de u$s 100.000 por unidad. Contará, además, con Monarca, un restaurante de 360 metros cuadrados con capacidad para 70 comensales, con platos inspirados en la cocina de la Argentina, Brasil y Paraguay. Entre las instalaciones también se incluyen una piscina tipo estanque, sauna, sala de masajes y espacios destinados a actividades de bienestar, como yoga y catas. Uno de los diferenciales del proyecto, según explicó Roberto Amengual, presidente de Amérian, fue el desarrollo arquitectónico del predio. “Todo el hotel se construyó respetando la selva existente”, señaló. La tarifa inicial parte desde u$s 300 por noche para las unidades más pequeñas. De acuerdo con las proyecciones de la cadena, el establecimiento buscará alcanzar un nivel de ocupación promedio cercano al 60% durante su primer año de operación. Según Amengual, la dinámica de la demanda varía según el destino. “Iguazú es un caso particular porque compite directamente con Foz do Iguaçu, en Brasil. Hay momentos en los que uno de los dos destinos resulta más competitivo en precio y eso influye en la decisión del viajero”, explicó. El lanzamiento de 'Singular Collection’ forma parte de la estrategia de la cadena para ampliar su portafolio hacia formatos de hotelería boutique y experiencias más personalizadas. La marca estará orientada a proyectos de menor escala, como glampings, casas de campo, viñedos o villas frente al mar, todos con fuerte identidad local y vinculados al entorno natural. Amérian es una de las principales cadenas hoteleras de origen argentino y fue pionera en el país en implementar el modelo de franquicias hoteleras. Actualmente, la compañía cuenta con 24 hoteles operativos distribuidos en 14 provincias del país, entre ellas Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Salta y Misiones. Entre los próximos proyectos se encuentra la apertura de un nuevo hotel en Jujuy, prevista para julio, que operará bajo la marca Amérian y categoría cuatro estrellas.