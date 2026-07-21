Este modelo de Renault lidera las ventas en el país: se trata de un SUV híbrido con tecnología avanzada

La empresa automotriz Renault lidera las ventas en España con su modelo más vendido del mercado. Se trata del Captur, un SUV híbrido que destaca por brindar confort en los trayectos y su tecnología avanzada, que permite una conducción más eficiente.

En ese contexto, según ha explicado el medio Expansión, Renault ha vendido en el país 28.000 vehículos fabricados en sus plantas de Valladolid y Palencia, lo que representa el 55% de sus ventas en 2025.

De ese modo, el Renault Captur, con un valor desde 22.226 euros, se ha posicionado como el vehículo más vendido en España, con 12.368 unidades matriculadas.

El Renault Captur lidera las ventas en el país, con 12.368 unidades matriculadas. (Fuente: Renault).

Renault Captur: cómo es su motor

El Renault Captur se presenta con una gama de motorizaciones que ofrecen un adecuado equilibrio entre eficiencia y versatilidad. Su versión full hybrid E-Tech 160 CV se distingue por su óptima combinación de potencia, autonomía y reducción de consumo, aunque también están disponibles otras variantes adaptadas a diversas necesidades.

Entre las diferentes opciones disponibles se encuentran las siguientes:

Full hybrid E-Tech 160 CV

Mild hybrid 140 CV

Gasolina TCe 115 CV

Eco-G 100 CV

Reducción de emisiones

El Renault Captur lidera las ventas en el país, con 12.368 unidades matriculadas. (Fuente: Renault).

Renault Captur: integración de su diseño

El Captur combina un estilo distintivo con un interior diseñado para la comodidad y la funcionalidad. Su espacio interior modulable y la capacidad de su maletero lo convierten en una opción práctica para el uso familiar y para viajes prolongados. En este sentido, entre sus características destacan:

Banqueta trasera abatible.

Espacio para las rodillas de hasta 22 cm en la segunda fila.

Maletero de hasta 616 litros, ampliable a 1.596 litros con los asientos traseros abatidos.

Disponible en versión esprit Alpine con detalles deportivos exclusivos: insignia en aletas delanteras, llantas de aleación Elixir de 19″, pespuntes azul/blanco/rojo en el volante y emblema Alpine en los asientos delanteros.

Renault Captur: funciones tecnológicas y conectividad clave

En el ámbito tecnológico, el Captur integra soluciones digitales que optimizan la conducción y enriquecen la experiencia de viaje.

Su sistema multimedia se complementa con conectividad avanzada y diversas asistencias que refuerzan la seguridad, entre las cuales se destacan: