El Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) salió a respaldar las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas. A través de un comunicado, la entidad manifestó su apoyo “al mensaje del Gobierno Nacional referido a las iniciativas orientadas a preservar los intereses nacionales y los recursos naturales de nuestro país”.

El respaldo llega horas después de que Milei utilizara una cadena nacional para anunciar un paquete de medidas destinado a frenar la explotación de hidrocarburos en el archipiélago.

El mandatario apuntó puntualmente contra el proyecto “Sea Lion”, una iniciativa de las empresas Rockhopper y Navitas para iniciar la extracción petrolera offshore en el Atlántico Sur en los próximos meses.

Entre los anuncios presidenciales figuran un DNU para acelerar los procedimientos sancionatorios contra compañías vinculadas con proyectos petroleros no autorizados en Malvinas, un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y la ampliación de recursos para una base naval integrada en Tierra del Fuego.

En ese marco, el CICyP acompañó “la posición en defensa de los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”, según indicó en el texto difundido este viernes.

La entidad empresarial cerró su comunicado con un mensaje que excede la coyuntura de Malvinas: “reafirma así su compromiso con la defensa de los intereses nacionales, la soberanía argentina y la construcción de un país con una mirada de largo plazo, sustentada en el diálogo, la institucionalidad y el desarrollo”.