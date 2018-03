Cablevisión compró el 100% de Nextel y Clarín se mete de lleno en el negocio de la telefonía celular En septiembre había adquirido el 49% y ahora hizo uso de la opción para quedarse con el 51% restante por u$s 85 millones. Ya le pidieron al ENACOM no la aprobación regulatoria de la operación. Buscan entrar al “cuádruple play” y no estar en inferioridad para competir con Telecom, Telefónica y Claro.