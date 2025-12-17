YPF venderá hamburguesas de McDonald’s y Marín también quiere a Farmacity en sus estaciones de servicio

En esta noticia Apuesta de expansión

El grupo Enter no venía del palo. De hecho, como bien dice su nombre, hasta ese momento su foco estaba en la gastronomía y el entretenimiento. Sin embargo, adaptándose a los tiempos decidieron cambiar de rubro; no solo por el rubro en sí mismo, sino por el modelo de negocios.

“Unos amigos del rubro iban a tomar la marca, pero finalmente no lo hicieron y nos la ofrecieron a nosotros. El modelo de importación en un contexto como el actual parece más sencillo de lo que hacemos nosotros y confiamos en el atractivo de la marca”, cuenta Nicolás Bargagna, socio fundador de Enter Group.

Nicolás, su hermano Agustín Bargagna y Lucas Trevisi fundaron Enter en 2017 y crearon marcas como Maldini, Aribau, Casa Paradiso, Ronda y Banda en River. Y hoy no solo son los representantes exclusivos de Tous en la Argentina, sino que ya están en tratativas con otra etiqueta, también española, para que llegue al país.

“No puedo adelantar qué marca es, pero hoy está muy de moda en España. Es más joven, de los ‘90”, tira pistas el empresario y asegura que hay otro grupo interesado.

Para la emblemática marca del osito, Enter ya tiene armado un ambicioso plan: esta semana ya abrió sus dos primeros locales, uno en el Unicenter y el otro en Galería Pacífico, además de la tienda online. “En 24 meses vamos a inaugurar entre 10 y 15 locales más”, detalla Bargagna que tiene como socios estratégicos a los primos Marcos y Nicolás Caputo .

Con un promedio de inversión, que según el experto en retail, ronda entre los u$s 500.000 y u$s 700.000 dependiendo la cantidad de mercadería que compren y con seis personas por local, la marca desembolsaría en 2 años unos u$s 7000 con un plan que ya contempla tiendas en Rosario, Córdoba y Mendoza.

Los productos relacionados al osito representan hasta el 50% de las ventas

En CABA, entre las ubicaciones que ya están negociando se encuentra los shoppings de Irsa, empresa en la cual Bargagna trabajó y donde, además, cuentan con muchos m2 tomados con sus locales de gastronomía y entretenimiento. “ Alcorta, Alto Palermo y Avellaneda son todos lugares donde podría estar la marca de lujo accesible. Tenemos que estar y vamos a estar”, asegura el empresario, quien da precios: “En las tiendas se pondrán conseguir productos desde $ 200.00”, señala justo antes de una reunión de pricing.

“Los precios se van a terminar acomodando en dos años”, dice el empresario, quien señala que hoy en la Argentina los productos están más caros, pero que compiten con las cuotas.

Apuesta de expansión

Además, le grupo está hablando con España la posibilidad de tener también la representación de la marca en Brasil , mercado en el cual todavía no está. “A Tous nos presentaron unos amigos que analizaban traer la marca, y les gustó mucho el perfil del grupo; fue una negociación rápida”, cuenta Baragna.

Nicolás Baragna, socio fundador del grupo Enter que trajo Tous a la Argentina

La marca ya tiene 15 locales en Chile, 14 en Perú, 20 en Colombia y unos 100 en México y, según cuenta el empresario, entre el 40 y el 50% de las ventas, en promedio, vienen de productos relacionados con el osito.

En cuanto al rubro gastronómico y de entretenimiento, el grupo acaba de inaugurar en el Alto Avellaneda un espacio que tiene tres franquicias: Nacha, un lugar de comida mexicana; un minigolf y simuladores de F1.

“Se reacomodó la venta. A nosotros nos bajó un poco con respecto a 2023 pero no todos los negocios bajaron por igual. Algunos se mantuvieron, pero a nadie le subió”, explicó el empresario el consumo del sector.

Baragna agregó que “trabajar con precios estables nos permite hacerlo de otra forma. Surgen conversaciones nuevas, miramos costos y podemos hablar de estrategia”.