“Angustia”. “Incertidumbre”. “Stand-by”. “Letargo”. “Duelo”. “Negar”. “Bajar de categoría”. Algunas de las palabras que se escuchan de boca de los empleados, en los testimonios recopilados en un video y que reflejan lo que sintieron cuando los medios empezaron a informar sobre la venta de la operación de Mercedes-Benz en la Argentina.

“Clima”. “Nuestro”. “Argentino”. “Nuevo comienzo”. “Marca”. “Proyecto”. Son las que se oyen hacia el final, en el tramo que describe a la actual Prestige Auto, la empresa con la que el grupo local Open Cars -liderado por Pablo Peralta, del GST- asumió la representación del negocio de autos y vans de la marca alemana en el país donde la automotriz de la estrella había abierto su primera fábrica fuera de Alemania, hace 74 años.

En el complejo Juan Manuel Fangio, de Virrey del Pino, se vuelve a hablar de futuro. “ Tenemos Plan A, B y C ”, aseguró Daniel Herrero, CEO de Prestige, en diálogo con El Cronista tras la inauguración de un centro de visitas en la planta. Se refirió a la búsqueda de un segundo modelo a fabricar en el predio de La Matanza; preferentemente, pero no exclusivamente, de Mercedes-Benz.

El ex piloto de Toyota apunta a la plataforma que permitirá hacer las próximas generaciones de Sprinter y Vito, modelo que Mercedes-Benz ya fabricó en el país entre 2015 y 2019. En paralelo, avanzará con las gestiones para producir modelos de otras marcas, para lo cual ya hubo contactos -y visitas- con automotrices chinas “ y de otros países ”, deslizó.

Por lo pronto, con 11.000 pedidos de exportación confirmados para el año próximo, ya definió un 2026 de 20.000 unidades de producción del utilitario Sprinter, 25% superior a la planificación inicial de este año (14.618) y, también, por encima de las 16.013 con las que cerrará 2025. El número podrá ser mayor, si termina de cerrar acuerdos para aumentar envíos a Chile, Perú y Colombia, y abrir nuevos mercados. Sobre todo, los Estados Unidos y el Norte de África.

En la carrera comercial, en tanto, la marca cerrará el año con 2750 ventas de autos premium, contra una planificación inicial de 1500. Quiere 3600 en 2026, carrera en la que reforzará su escudería -hoy compuesta por Mercedes-Benz y su división deportiva, AMG- con una marca de ultralujo: Maybach.

Lanzará en el país todos los modelos durante el año próximo; el primero será el SUV GLS. “ Maybach no aportará volumen. Serán modelos insignia ”, apuntó Herrero. El volumen proyectado es de 10 unidades al año. Son productos que, con el arancel extrazona, del 35%, más impuestos, tendrán precios en torno a los u$s 400.000 en la Argentina.

Prestige tomó el volante de Mercedes-Benz a mediados de junio. En septiembre, la producción diaria pasó de 60 a 80 unidades antes de subir, en febrero próximo, a 90, el objetivo que puso Herrero tras la llegada.

“ Hoy, tenemos un incremento de pedidos de exportación del 30% y duplicamos las ventas al mercado doméstico. Nos agrandamos y ya hablamos con Alemania para buscar destinos más allá de América latina ”, aseguró durante su presentación, compartida con Alfonso Prat-Gay, vicepresidente de Prestige; Martín Iriarte (director comercial) y otros dos ex Toyota: Daniel Valeggia (director de planta) y Daniel Afione (presidente de Mercedes-Benz Plan de Ahorro).

La planta exporta el 70% de la producción. Brasil es el mayor comprador, con 10.000 unidades. A los Estados Unidos, Prestige planea enviar 1000, no incluidas en los pedidos confirmados para 2026, de la versión 19+1 (19 pasajeros y un conductor), que Mercedes-Benz no produce en otra parte del mundo (donde está tercerizada en carroceros independientes) y, pocos años atrás, Virrey del Pino ya había despachado a ese mercado.

“ En no más de 90 días deberíamos recibir el ‘ok’ y exportaríamos a fines de 2026 ″, dijo Herrero a este cronista. “ Con África, la definición puede ser a mediados de año. Cuándo empecemos dependerá de los países que nos den. Por ejemplo, si tienen volante a la derecha ”, indicó.

“ África nos va a asegurar mucho con Mercedes-Benz. Ahí, tenemos una oportunidad. Si seguimos así, con esos mercados, es una señal de que Alemania te da confianza ”, explicó.

Prestige no habla de Mercedes-Benz como “anterior dueño” o “vendedor” de un activo. Durante la conferencia de prensa previa, lo aclaró Prat-Gay: “ Hubo otras compañías multinacionales que se fueron de la argentina sin involucrarse más. Esta compra fue muy distinta. Que nos den más volumen de exportaciones es señal de que le cumplimos al socio estratégico el que seguimos trabajando ”.

En tal sentido, más allá del volumen, el mercado estadounidense es clave. La planta de Daimler en Charleston producirá la futura generación de Sprinter, que además de motor electrificado -hoy por hoy, más probable híbrido que full eléctrico- tendrá versión convencional.

Pero, a diferencia de Virrey del Pino, que es la única en el mundo que sí lo hace, no fabrica todas las opciones de carrocería y tamaño del modelo. “ Pensando en que esa planta hará un cambio de modelo en 2030, Alemania podría ver a dos fábricas que se complementen y hacer más eficiente su inversión ”, apuntó Herrero.

Las 20.000 unidades proyectadas para 2026 son el máximo potencial de la fábrica operando a dos turnos, como en la actualidad. La capacidad, a tres, es de 30.000, volumen que Mercedes-Benz tocó en 2008. Para justificar el salto, necesitaría una demanda sostenida. “Mínimamente, de cinco años”, señaló Valeggia, el director de Planta.

Eso, en cuanto a la línea Mercedes-Benz, que ganará espacio tras la mudanza de la escindida empresa de camiones y buses a su predio de Zárate. Desarrollar una plataforma nueva -con motorización electrificada- demandará una inversión de unos u$s 400 millones. Prestige deberá financiarla por su cuenta, independientemente de si el futuro producto tendrá el logo de la estrella.

Contractualmente, la prioridad es que sea un modelo de Mercedes-Benz. Si no, la única restricción es que no se monte en la misma línea de producción de la alemana. El complejo de Virrey del Pino tiene 1 millón de metros cuadrados dentro de un predio de 2 millones. Con lo cual, de ser un vehículo de otra marca, Prestige deberá construir una nueva instalación.

“ Los proyectos van en paralelo. Hay que aprovechar lo que hay acá, en cuanto a logística y proveedores, para conseguir sinergias y consolidarnos como un centro de producción automotriz ”, señaló Herrero. Pero, primero, hay que seguir haciendo los deberes.