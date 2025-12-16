En esta noticia Servicio premium

American Airlines operará 42 vuelos semanales entre Ezeiza y los Estados Unidos durante la próxima temporada de verano, un máximo histórico de la operación de la aerolínea estadounidense para la Argentina. A días del inicio de la temporada alta, la aérea incrementó tanto su capacidad como la frecuencia de sus vuelos desde Buenos Aires y ya se prepara para el Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

A partir de la temporada 25/26, la compañía ofrecerá cuatro vuelos diarios desde Miami, además de un servicio diario desde Nueva York y otro desde Dallas/Fort Worth. En comparación con la temporada anterior, American incrementará su capacidad en un 9,3% y su operación en casi un 11 por ciento.

American Airlines operará 42 vuelos semanales entre Ezeiza y EE.UU. Créditos: Gabriel Gómez

En ese esquema, la ruta Buenos Aires–Dallas tendrá una importancia mundialista. La aerolínea extenderá su operación estacional para cubrir la antesala del Mundial 2026, que tendrá a Dallas/Fort Worth como una de sus sedes y donde la Selección Argentina ya tiene programados dos partidos. El primero de ellos, contra Austria el 22 de junio y, el otro, el 27 de aquel mes versus Jordania.

Entonces, entre el 21 de mayo y el 3 de agosto de 2026, American operará cuatro vuelos semanales en esa ruta, con el objetivo de captar la demanda vinculada al evento deportivo y reforzar su principal hub en el centro de los Estados Unidos.

La demanda de los argentinos que buscan acompañar al último campeón del Mundo en la nueva competencia ya empieza a romper récords. Según datos de Booking, las búsquedas de alojamientos para junio de 2026 muestran subas inéditas en las ciudades sede del torneo. Por un lado, Kansas City registró un crecimiento cercano al 110.000% en las búsquedas para las fechas del 15 al 17 de junio, mientras que Dallas exhibe aumentos de casi 170.000% entre el 21 y el 23 de junio y de más de 105.000% entre el 26 y el 28 de ese mes, siempre en comparación con el mismo período de 2025.

De acuerdo con un informe de la plataforma, el 18% de los viajeros argentinos se siente motivado a visitar un destino a partir de la realización de un evento deportivo, un fenómeno que ya anticipa un movimiento turístico récord y ya empieza a trasladarse a precios tentativos: los paquetes oficiales para seguir a la Selección en la fase de grupos parten de los u$s 2990 por persona y superan los u$s 7900 en las categorías más altas.

La conexión entre Buenos Aires y Dallas tiene el objetivo de atender la alta demanda de argentinos que viajan en vacaciones de verano a los Estados Unidos, pero también de turistas extranjeros que visitan América del Sur, especialmente para hacer viajes de cruceros a la Antártida, por el Mar Argentino, Uruguay y Brasil.

En paralelo, American debutará en el mercado local con la nueva configuración de cabina de su flota Boeing 787-9 Dreamliner. Esta aeronave introduce en la Argentina el producto Flagship Suite, con puertas de privacidad en la clase ejecutiva y una mayor oferta de asientos premium. El avión incorpora además mejoras en Premium Economy, como apoyacabezas esculpidos y mayor espacio de guardado personal.

En diciembre de 2024, la compañía había retomado la ruta Ezeiza–Dallas/Fort Worth, uno de sus hubs más relevantes en los Estados Unidos, luego de haberla suspendido a comienzos de ese año por la limitada disponibilidad de aeronaves. Tras una operación temporal hasta marzo de 2025, el servicio se reanudó en octubre y se mantendrá activo hasta el 27 de marzo de 2026, con refuerzos adicionales en el marco de la estrategia de crecimiento para la región.

Según los últimos datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) correspondientes a octubre de este año, American Airlines es el sexto jugador internacional más importante del mercado argentino y lidera el transporte de pasajeros entre la Argentina y los Estados Unidos, por encima de Aerolíneas Argentinas, Delta y United. De hecho, el décimo mes del año transportó 49.250 pasajeros, casi 4000 viajeros más que el mismo mes del año pasado.