El reciente convenio entre el Gobierno de México y el Alto Tribunal fue firmado entre el director del ISSSTE, Martí Batres y el Ministro Presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz. Los detalles de este acuerdo.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, firmaron un convenio que permitirá a las y los trabajadores del Máximo Tribunal acceder a servicios médicos especializados del ISSSTE. Este nuevo acuerdo cumple con “el derecho universal a la salud y la coordinación entre instituciones públicas”.

Durante la firma, Martí Batres, director del ISSSTE, subrayó que este convenio “garantiza atención médica oportuna, con diagnóstico, tratamiento y seguimiento en condiciones de igualdad”, mientras que el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz afirmó que se trata de “un paso firme para asegurar derechos sin privilegios”.

Esta tarde, en un emotivo acto lleno de significados, firmamos un Convenio con la Suprema Corte de Justicia de la Nación , para enlazar los servicios médicos que esta otorga a su personal con la atención de segundo y tercer nivel que brinda el ISSSTE", dijo Martí Batres en sus redes sociales oficiales.

Lo que establece el acuerdo entre el ISSSTE y la SCJN

El convenio establece mecanismos de referencia y contrarreferencia que permitirán articular los servicios médicos de la SCJN con los del ISSSTE, facilitando la atención especializada del personal del Poder Judicial. De acuerdo con el documento, esta coordinación busca evitar duplicidades y fortalecer la eficiencia del sistema de salud público.

Batres destacó que “la colaboración institucional es clave para brindar servicios médicos especializados con criterios de austeridad y calidad”, al tiempo que se garantiza que las y los trabajadores de la Suprema Corte reciban atención bajo los mismos estándares que el resto de los derechohabientes.

La implementación y los beneficios para los ministros de la Suprema Corte

Para la operación del acuerdo, la Dirección Médica del ISSSTE validará las referencias y otorgará la atención especializada, mientras que la SCJN será responsable de canalizar a su personal y asegurar la entrega de la documentación correspondiente, así como los traslados cuando sean necesarios.

Según el anuncio del ISSSTE, se instalarán módulos informativos y se realizarán jornadas de orientación para que el personal del Alto Tribunal pueda darse de alta en su clínica correspondiente, acceder a medicamentos y tramitar licencias médicas. De acuerdo a la SCJN, estas acciones permitirán que “el derecho a la salud se ejerza de manera efectiva y sin obstáculos administrativos”.

Martí Batres también dejó en claro que, “este Convenio es consecuencia de la abolición de los privilegios, como los seguros de gastos médicos mayores de los que gozaban antes Ministras y Ministros, y expresión igualadora del acceso de todas y todos a los servicios de salud públicos”.