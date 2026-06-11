El ciclón tropical Cristina mantiene bajo vigilancia a varias regiones del país debido a la alerta por lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles inundaciones durante las próximas horas.

El ciclón tropical Cristina continúa avanzando por el océano Pacífico y generó condiciones de inestabilidad atmosférica que favorecerán la presencia de lluvias fuertes en distintos estados del país.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el fenómeno podría provocar precipitaciones intensas, actividad eléctrica y acumulación de agua en zonas vulnerables , por lo que se mantiene el monitoreo constante de su trayectoria.

Alerta por ciclón tropical Cristina | ¿Qué estados de México tendrán lluvias intensas?

El ciclón tropical Cristina ocasionará un aumento en la probabilidad de lluvias en varias entidades del país, principalmente en regiones cercanas al océano Pacífico. Entre las zonas que podrían registrar mayores afectaciones se encuentran estados como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco , donde se prevén lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas.

El ciclón tropical Cristina mantiene bajo vigilancia a varias regiones del país debido a la alerta por lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles inundaciones durante las próximas horas. gcuellar

Además, las condiciones atmosféricas podrían generar periodos de lluvia intensa en zonas montañosas y costeras, aumentando la posibilidad de encharcamientos e inundaciones en áreas con drenaje insuficiente.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad de las tormentas.

Los posibles efectos que tendría el Ciclón en México

El avance del sistema tropical puede ocasionar diferentes impactos meteorológicos, entre ellos fuertes ráfagas de viento y tormentas eléctricas. Estas condiciones aumentan el riesgo de deslaves en zonas montañosas y afectaciones en caminos.

Las precipitaciones intensas también podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, especialmente en regiones donde el suelo ya presenta altos niveles de humedad por lluvias recientes.

Otro de los efectos esperados es la presencia de oleaje elevado en algunas zonas costeras del Pacífico mexicano, por lo que se pidió precaución a quienes realicen actividades marítimas. Aunque la trayectoria del ciclón puede presentar cambios conforme avance, los especialistas mantienen vigilancia sobre su evolución para determinar si aumentará su intensidad.

Recomendaciones ante las lluvias e inundaciones provocadas por Cristina

Ante la llegada de lluvias intensas, Protección Civil recomendó tomar medidas preventivas para reducir riesgos. Entre ellas se encuentra evitar cruzar corrientes de agua y permanecer alejados de zonas con posibles deslaves. También, se pidió a la población asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y revisar los avisos meteorológicos emitidos por las autoridades correspondientes.

En caso de tormentas fuertes, se recomienda desconectar aparatos eléctricos cuando exista riesgo de inundación y mantenerse informado a través de canales oficiales. El monitoreo del ciclón tropical Cristina continuará durante las próximas horas para conocer su evolución y determinar si habrá cambios en las zonas afectadas.