El budín de avena y manzana es una opción simple para preparar en casa y disfrutar en desayunos o meriendas. Además, esta versión no lleva harina refinada y combina ingredientes con buen aporte de fibra, ideal para quienes buscan algo dulce pero más liviano.

La mezcla de manzana y pasas aporta humedad, dulzor natural y una textura suave. En la preparación, también se puede sumar frutos secos, canela o cambiar las pasas por nueces.

Los ingredientes necesarios

Para preparar este exquisito budín, los ingredientes necesarios son:

3 huevos

1 taza de Avena

100 ml de agua

2 manzanas

Jugo de medio limón

2 cucharadas de miel

60 g de pasas de uva

1 cucharadita de polvo para hornear

3 cucharadas de yogur griego o natural

Un puñado de almendras.

Paso a paso, cómo prepararlo

En un bowl, combinar los huevos con la avena y el agua hasta lograr una preparación uniforme. Una vez integrada, dejar reposar durante unos 15 minutos para que la avena absorba el líquido y gane consistencia.

Mientras tanto, pelar las manzanas, cortarlas en cubos y llevarlas a una olla con un poco de agua y el jugo de limón. Cocinarlas a fuego medio hasta que estén bien tiernas. Luego, procesarlas o pisarlas hasta obtener un puré suave.

Con la base ya lista, incorporar el puré de manzana a la mezcla de avena y revolver bien. Sumar las pasas previamente enjuagadas, el polvo para hornear y una cucharada de miel. Mezclar hasta que todos los ingredientes queden bien integrados.

Foto: Hudson

Volcar la preparación en un molde tipo budinera previamente engrasado. Para un mejor resultado, se puede usar un molde Hudson, que gracias a su recubrimiento antiadherente permite una cocción pareja y facilita el desmolde sin esfuerzo. Llevar a horno precalentado a 180 °C y cocinar durante 45 a 50 minutos, hasta que al insertar un cuchillo o palillo salga seco.

Para la cobertura, mezclar el yogur con la miel restante y untar sobre el budín una vez que esté frío. Terminar con almendras picadas por encima para sumar textura y sabor.