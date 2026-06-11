Es oficial | Habrá depósitos de más de 160,000 pesos en las cuentas bancarias de estos beneficiarios del Infonavit (foto: archivo).

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) proporciona una solución de financiamiento orientada a aquellos que perciben ingresos adicionales además de su salario regular.

Este modelo de crédito coparticipado, concebido en colaboración con entidades financieras, autoriza a trabajadores que reciben propinas, comisiones u otros ingresos complementarios a acceder a sumas de hasta 660,375.55 para la adquisición de una vivienda.

Infonavit depositará 70,000 pesos en las cuentas bancarias de miles de trabajadores: sólo deberán cumplir estos 3 requisitos (foto: archivo).

Tu esfuerzo extra vale: ahora tus propinas y comisiones cuentan para tu hogar

Durante un prolongado período, numerosos trabajadores experimentaron la discrepancia entre sus ingresos reales y su salario registrado, ya que en el proceso de solicitud de un crédito solo se tomaba en consideración lo que figuraba en la nómina.

Esta circunstancia excluía del mercado inmobiliario a meseros, bartenders, repartidores, vendedores comisionistas y diversos otros profesionales cuyos ingresos principales derivan de propinas o comisiones.

El Crédito Cofinavit transforma esta situación

La entidad financiera asociada evalúa y valida estos ingresos adicionales a través de comprobantes, estados de cuenta bancarios o declaraciones fiscales, permitiendo que su esfuerzo diario se traduzca en un mayor monto de crédito.

Las propinas, también en debate con el nuevo proyecto

Con 8,000 pesos de salario base y 6,000 pesos mensuales en propinas, ahora puedes calificar para un crédito en función de tus 14,000 pesos de ingreso real.

¿Quiénes son elegibles para este financiamiento preferencial?

Una de las principales ventajas de este esquema es la opción de solicitarlo de manera conyugal, siempre que ambos solicitantes coticen al Infonavit, lo que permite incrementar significativamente el monto del financiamiento.

El crédito hipotecario está destinado a derechohabientes con un ingreso mensual inferior a 13,413.88 pesos y que mantengan una relación laboral activa. Entre los requisitos esenciales se encuentra estar registrado en una Afore con datos biométricos actualizados, autorizar la consulta al Buró de Crédito y no contar con un crédito vigente para vivienda.

Además, los trabajadores que al momento de contratar percibían hasta 9,630.48 pesos mensuales están exentos del pago de gastos de titulación, lo que representa una reducción importante en los costos iniciales del trámite.

A este beneficio se suma una medida implementada para los créditos contratados a partir del 1 de mayo de 2024: la eliminación total de la cuota de administración, en concordancia con la política institucional de “primero los trabajadores”. Esta disposición se traduce en un ahorro relevante a lo largo de toda la vida del crédito.

El esquema permite seleccionar el plazo del crédito desde uno hasta 30 años, con la única limitación de que la suma de la edad del solicitante y el plazo no debe sobrepasar los 70 años en el caso de los hombres y 75 años en el de las mujeres. Esta flexibilidad brinda la posibilidad de ajustar el monto de las mensualidades conforme a la capacidad de pago de cada trabajador.

Una innovación significativa es la opción de acceder a créditos adicionales tras la liquidación del primer crédito. Los derechohabientes pueden solicitar nuevos financiamientos para la compra de otra propiedad, adquisición de terrenos, construcción, renovación o incluso para la liquidación de un crédito hipotecario con otra entidad bancaria.

El único requisito es que el crédito anterior no haya presentado incumplimientos ni haya recibido apoyo para la cobertura de deudas a través de programas de quebranto del Instituto.

El proceso de solicitud comienza en Mi Cuenta Infonavit, donde los trabajadores tienen la posibilidad de verificar su precalificación, el monto disponible y los puntos acumulados.

La documentación necesaria incluye el acta de nacimiento, una identificación oficial, CURP, el estado de cuenta bancario y el avalúo de la vivienda, entre otros.

Es imperativo completar el curso “Saber más para decidir mejor” antes de formalizar el crédito.

Para trabajadores con ingresos variables como meseros, repartidores, vendedores comisionistas o personal de servicios que perciben propinas, este crédito representa una oportunidad tangible para adquirir un patrimonio propio, utilizando su capacidad de pago total y no limitándose al salario base registrado.

El programa ofrece beneficios adicionales como “Hogar a tu Medida”, un soporte gratuito para adaptar la vivienda si el titular o un familiar padece alguna discapacidad.

También se contempla la opción de “Equipa tu Casa” para complementar la adquisición con recursos destinados a equipar el hogar.