Con un enfoque orientado a la inclusión, los derechos humanos y la actualización del derecho familiar, el Congreso de Nuevo León aprobó por unanimidad una reforma integral al Código Civil estatal. En esta línea, se implementarán cambios significativos en varios trámites, como el acta de nacimiento.

El dictamen fue presentado por la Comisión de Legislación de la LXXVII Legislatura, encabezada por Claudia Caballero Chávez, y reúne la resolución de 33 expedientes vinculados con propuestas de modificación y adición a distintos artículos del marco civil vigente. Tras el análisis legal y constitucional correspondiente, se avaló una serie de cambios considerados viables.

La diferencia entre acta de nacimiento actualizada y acta de nacimiento certificada: ¿qué tiene cada una y para qué sirven? (foto: archivo).

Conoce los detalles del cambio y mantente al tanto de las novedades del Registro Civil.

Cambios en la Ley del Registro Civil en Nuevo León

Uno de los puntos más relevantes establece que las personas podrán solicitar actas de nacimiento sin anotaciones marginales relacionadas con el estado civil, con el objetivo de evitar posibles situaciones de discriminación en ámbitos laborales o administrativos.

Además, se determinó que la Dirección General del Registro Civil deberá emitir actas en sistema Braille para garantizar el acceso a personas con discapacidad visual. En la misma línea de inclusión, se modificó la legislación para permitir que personas ciegas puedan realizar testamentos mediante este formato sin necesidad obligatoria de testigos instrumentales.

En cuanto al matrimonio, dejó de considerarse un impedimento absoluto padecer enfermedades crónicas, incurables, contagiosas o hereditarias. Las parejas podrán contraer matrimonio siempre que acrediten haber recibido información médica suficiente y otorguen su consentimiento por escrito.

Reforma al Código Civil de Nuevo León

Se incorporó la pensión alimenticia retroactiva, que permitirá reclamar pagos alimentarios pendientes correspondientes a la infancia incluso después de alcanzar la mayoría de edad. También se amplió la definición legal de alimentos para incluir expresamente la educación inicial y la educación especial.

Como medida de prevención de violencia familiar, quienes deseen casarse deberán declarar bajo protesta de decir verdad que no cuentan con sentencias por este tipo de delitos. También deberán asistir a un curso prenupcial enfocado en prevención de violencia y equidad de género, además de informar si figuran en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios.

La reforma también establece que notarios y registradores públicos deberán informar a quienes compren inmuebles sobre la posibilidad de constituir patrimonio familiar.

Por otro lado, el Congreso descartó varias propuestas al considerar que eran inviables o contrarias a criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre ellas, se rechazaron iniciativas para exigir:

Pruebas de ADN al nacimiento

Certificados psiquiátricos obligatorios para contraer matrimonio

Cambios vinculados con figuras de interdicción

Asimismo, no prosperó la propuesta de utilizar automáticamente la pérdida de autonomía en adultos mayores como criterio para establecer pensiones alimenticias, al considerar que cada situación requiere una evaluación individual.

Las modificaciones aprobadas alcanzan distintos artículos del Código Civil, incluidos el 46, 92, 94, 156, 294, 308 y 309 BIS, y serán publicadas próximamente en el Periódico Oficial del Estado.