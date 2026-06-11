Encuentran el “celular” de Dios: identifican un artefacto de más de 1000 años que operaba como un smartphone.

La pieza fue localizada por la historiadora de Cambridge, Federica Gigante, en la Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo de Verona, Italia y representa una prueba del intercambio científico entre comunidades árabes y judías a lo largo del tiempo.

En la antigüedad, estudiosos e intelectuales utilizaban diversos instrumentos para analizar su entorno y construir conocimientos que posteriormente fundamentaron la ciencia moderna.

En ese contexto, se identificó un objeto excepcional que especialistas han comparado con un “smartphone” de más de mil años.

¿Qué descubrimiento milenario fue comparado con un smartphone?

Fuente: Grok AI Fuente: Grok AI

El instrumento astronómico conocido como el astrolabio desempeñó un papel fundamental en la medición de la posición y la altura de las estrellas. Su origen se sitúa en el siglo III a.C., en la época de Apolonio de Perga.

Inicialmente, el astrolabio fue utilizado para calcular la distancia entre el Sol y la Luna en relación con la Tierra y con el tiempo, llegó a registrar aproximadamente 850 estrellas.

Posteriormente, los estudiosos musulmanes utilizaron este instrumento para orientarse hacia La Meca y establecer los horarios de oración prescritos en el Corán.

Con el transcurso del tiempo, el artefacto fue objeto de diversas adaptaciones y modificaciones: se efectuaron traducciones de inscripciones del árabe al hebreo y se ajustaron las coordenadas de diferentes ciudades.

¿Por qué el astrolabio es el “smartphone” de la antigüedad?

La científica Gigante, quien descubrió el dispositivo, afirmó que realizar las revisiones de latitud fue como añadir aplicaciones a su propio teléfono inteligente.

El comentario de la experta en astrolabios establece una comparación entre el uso más avanzado del invento ancestral. En particular, se refirió a la interacción que generó entre diversas comunidades y culturas antiguas.