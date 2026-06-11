Durante décadas, navegar los trámites de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios fue sinónimo de papeleos interminables. Eso está a punto de cambiar.

El titular de la institución, Víctor Hugo Borja Aburto, anunció una transformación estructural que no se limita a ajustes menores: la Cofepris reduce su catálogo de trámites, acorta radicalmente sus plazos y estrena en julio una plataforma digital que permitirá resolver procesos completos sin salir de casa.

La ventanilla única digital: el fin del peregrinaje entre oficinas

A partir de julio, la Cofepris pondrá en marcha una plataforma que concentra 17 trámites en un solo espacio digital. De ellos, nueve podrán completarse íntegramente en línea, desde la solicitud inicial hasta la resolución final, sin que el usuario tenga que presentarse en ninguna oficina ni depender de gestores intermediarios.

Para quienes aún prefieran o necesiten atención directa, seguirá disponible la línea 079 las 24 horas del año, con información sobre requisitos, costos y plazos de cualquier trámite vigente.

De 45 a 30 días para aprobar estudios clínicos: así funciona el nuevo modelo

Uno de los cambios más relevantes para el sector salud es la reducción en el tiempo de autorización de estudios clínicos, que pasó de un proceso que podía extenderse hasta nueve meses a un plazo máximo de 30 días hábiles, con la posibilidad de completarlo incluso en 30 días naturales bajo el nuevo esquema.

La clave está en una reorganización de las revisiones paralelas: la autoridad sanitaria y los comités de ética e investigación de los hospitales ahora realizan sus evaluaciones de forma simultánea, en lugar de hacerlo una tras otra.

Cofepris digitaliza trámites: lanza ventanilla única y reduce tiempos de autorización hasta 70%. Fuente: Shutterstock

Menos trámites, menos requisitos, más certeza: los números de la transformación

La reforma va más allá de la plataforma digital. La Cofepris pasó de 340 a 125 los trámites regulatorios totales, redujo los requisitos promedio de 14 a 7 por gestión y acortó sus tiempos de respuesta de 100 a 24 días en promedio.

La institución pública también incorporó un principio de reconocimiento mutuo: cuando una agencia sanitaria de referencia internacional ya evaluó la seguridad de un producto, México toma ese trabajo como válido sin repetir el proceso desde cero.

Para evitar que estas mejoras queden solo en el papel, se desplegó un equipo de seguimiento en ventanillas y se incorporaron usuarios simulados que monitorean la experiencia real del trámite y detectan posibles irregularidades.

En paralelo, el nuevo visor de registros sanitarios ya permite consultar en línea si un medicamento tiene autorización vigente; en aproximadamente un mes, la herramienta se extenderá también a dispositivos médicos, con acceso abierto para ciudadanos, farmacias, hospitales y autoridades de compras públicas.