Banorte, una de las principales entidades bancarias de México, ha comunicado la compra de una moneda conmemorativa, lo que constituye una valiosa oportunidad para obtener dinero en contraprestación.

Dicho informe hace alusión a la transacción de moneda de oro, en particular la de 50 pesos.

En términos detallados, esta institución se enfoca en la adquisición del Centenario, un ejemplar singular que presenta una serie de características específicas. A principios del mes de febrero, se registró un precio de compra de 65,000 pesos.

Si posees una moneda conmemorativa de 50 pesos y aspiras a establecer su valor real, es fundamental realizar un análisis detallado. Compararla con otra que cuente con autenticidad certificada facilitará la identificación de variaciones en peso, tamaño y grosor.

Monedas conmemorativas de México. Fuente: Shutterstock

¿Qué divisas compra Banorte en México?

Según la información disponible en su página web, Banorte adquiere esta pieza numismática por 58,228 pesos y la vende en 68,928 pesos. Sin embargo, estos valores pueden experimentar variaciones en función del mercado del oro, lo que convierte a esta moneda conmemorativa de 50 pesos en una opción atractiva para los inversionistas.

Conocida como Centenario, esta moneda conmemorativa contiene 1.20565 onzas de oro con una pureza de 0.900, lo que la posiciona como una de las piezas más valoradas dentro de la numismática mexicana.

Debido a su elevada demanda, el banco la cotiza en 65,000 pesos a cambio.

¿Cómo determinar el valor de mi moneda?

Los especialistas en el ámbito financiero afirman que existen diversos métodos para autenticar el valor del dinero. En particular, al evaluar la moneda de 50 pesos, es fundamental considerar los siguientes aspectos clave:

Los bordes deben estar bien definidos y sin defectos visibles

No debe presentar irregularidades que sugieran una posible falsificación

Una superficie excesivamente lisa o resbaladiza podría ser una señal de alerta

El tono del oro debe ser uniforme y sin alteraciones

Si posees una de estas monedas y deseas venderla, es crucial estar atento a las cotizaciones y asegurarte de su autenticidad para obtener el mejor precio.

¿Qué opciones tengo para vender mi moneda?

A continuación, se presenta un listado exhaustivo de los lugares donde es posible vender monedas antiguas:

Casas de subastas

Casas numismáticas

Algunos bancos

Casas de empeño

Casas de oro y plata

Sitios de coleccionistas numismáticos

Sitios de internet especializados

Es fundamental indicar que algunos de estos lugares adquieren monedas de manera individual, mientras que otros están dispuestos a adquirir colecciones concretas.

Por lo tanto, es recomendable investigar adecuadamente el valor potencial de todas sus monedas antiguas como un conjunto.