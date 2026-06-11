Un fallo de la Suprema Corte confirmó que errores procesales del Infonavit pueden frenar juicios hipotecarios y evitar que familias pierdan su vivienda.

En su resolución, la Primera Sala dejó firme la decisión de tribunales inferiores y determinó que el recurso promovido por el INFONAVIT era improcedente, al tratarse de cuestiones de legalidad y no de constitucionalidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, resolvió un caso clave que impacta directamente a miles de acreditados del Infonavit, al confirmar que una demanda hipotecaria mal integrada puede ser desechada por los tribunales.

Este juicio hipotecario, que marcó un antes y un después en las demandas de Infonavit contra sus clientes deudores, se tramitó conforme al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, fue revisado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito y finalmente resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El máximo tribunal analizó un juicio en el que el Infonavit buscó cobrar un crédito hipotecario, pero no presentó correctamente la documentación exigida por la ley local, lo que llevó a que la demanda fuera rechazada desde su inicio en la SCJN.

El error que detuvo la demanda del Infonavit

Conforme al expediente, la SCJN explicó que se requirió al Infonavit la presentación del “primer testimonio de la escritura pública base de la acción”, el cual es un documento esencial para la iniciación de un juicio especial hipotecario en Sonora.

Dado que no se cumplió con este requisito, la demanda fue desechada por la jueza local, decisión que fue ratificada en instancias posteriores, dado que el Instituto “incumplió con el requerimiento solicitado”, tal como se indica en la sentencia.

Es oficial | Infonavit depositará hasta 2 millones de pesos a los mayores de 60 que cumplan sólo con dos requisitos (foto: archivo).

La Corte ratifica los requisitos y cierra la vía al recurso

La Primera Sala sostuvo que el artículo impugnado “no vulnera el derecho de acceso a la justicia”, dado que el legislador tiene la facultad de establecer condiciones para poder acceder a vías procesales privilegiadas, como la hipotecaria.

El Infonavit argumentó que exigir dicho documento violaba su derecho a acceder a la justicia; sin embargo, la SCJN concluyó que el requisito es válido y forma parte de las normativas aplicables en el juicio hipotecario.

Qué implica el fallo para los deudores

La Suprema Corte subrayó que, aunque la vía hipotecaria no sea aplicable, el Instituto tiene la posibilidad de recurrir a un juicio ordinario.

Sin embargo, no debe emplear un proceso acelerado sin adherirse a los mandatos legales, garantizando así que los deudores cuenten con una defensa adecuada.

La resolución establece que, en caso de que el Infonavit no observe rigurosamente los requisitos legales, sus demandas podrían ser desestimadas, lo que impediría el avance hacia el embargo de la vivienda.