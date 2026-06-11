En esta noticia

Las acciones de algunas de las principales empresas vinculadas al sector inmobiliario comercial en México mostraron escasa reacción luego de que la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) impusiera multas por MXN$500 millones por presuntas prácticas anticompetitivas relacionadas con descuentos en rentas durante la pandemia de Covid-19.

Te puede interesar

Megamulta de 500 MDP a Liverpool, Danhos y GICSA por armar ‘pacto ilegal’ en rentas durante la pandemia

Los títulos de Liverpool avanzaron apenas 0.08% para cotizar en MXN$99.76 por acción durante las primeras operaciones del jueves en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), mientras que Fibra Danhos retrocedía 0.36% a MXN$27.04 por certificado. Las acciones de Grupo Chedraui, Gicsa y Acosta Verde permanecían sin cambios.

La multa a Liverpool, Danhos y Chedraui

La CNA informó que sancionó a Grupo Danhos, Gicsa, Liverpool, Acosta Verde, Chedraui, DMI, ARYBA, así como a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y diversas personas físicas, por coordinar descuentos otorgados a locatarios de centros comerciales durante la emergencia sanitaria.

Según el regulador, las empresas no fueron sancionadas por otorgar apoyos a sus arrendatarios, sino por haber acordado previamente las condiciones de dichos descuentos entre competidores.

“Como resultado se generó un daño estimado de aproximadamente MXN$404 millones”, señaló la autoridad en un comunicado.

La CNA agregó que este tipo de prácticas afecta directamente a los comercios que dependen de espacios dentro de centros comerciales para comercializar bienes y servicios.

Respuesta de la ADI

Tras conocerse la resolución, la ADI dijo que analiza el alcance de la medida y defendió las acciones realizadas durante la pandemia.

La organización señaló que durante el periodo de emergencia sanitaria invitó a sus asociados a otorgar descuentos en rentas con el objetivo de apoyar a los negocios afectados por las restricciones económicas y preservar fuentes de empleo.

Asimismo, aseguró que colaboró con las autoridades durante la investigación y que, tras conocer observaciones de la autoridad en 2020, reforzó sus protocolos internos mediante la incorporación de políticas de competencia económica en sus reuniones y actividades institucionales.

La limitada reacción bursátil sugiere que los inversionistas consideran que el impacto financiero de las sanciones será manejable para las compañías involucradas o que el mercado ya descontaba un desenlace adverso tras varios años de investigación.

Te puede interesar

Desarrolladores inmobiliarios ligan multa de agencia antimonopolio a apoyos y descuentos por Covid-19