Las acciones de algunas de las principales empresas vinculadas al sector inmobiliario comercial en México mostraron escasa reacción luego de que la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) impusiera multas por MXN$500 millones por presuntas prácticas anticompetitivas relacionadas con descuentos en rentas durante la pandemia de Covid-19.

Los títulos de Liverpool avanzaron apenas 0.08% para cotizar en MXN$99.76 por acción durante las primeras operaciones del jueves en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), mientras que Fibra Danhos retrocedía 0.36% a MXN$27.04 por certificado. Las acciones de Grupo Chedraui, Gicsa y Acosta Verde permanecían sin cambios.

La multa a Liverpool, Danhos y Chedraui

La CNA informó que sancionó a Grupo Danhos, Gicsa, Liverpool, Acosta Verde, Chedraui, DMI, ARYBA, así como a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y diversas personas físicas, por coordinar descuentos otorgados a locatarios de centros comerciales durante la emergencia sanitaria.

Según el regulador, las empresas no fueron sancionadas por otorgar apoyos a sus arrendatarios, sino por haber acordado previamente las condiciones de dichos descuentos entre competidores.

“Como resultado se generó un daño estimado de aproximadamente MXN$404 millones”, señaló la autoridad en un comunicado.

La CNA agregó que este tipo de prácticas afecta directamente a los comercios que dependen de espacios dentro de centros comerciales para comercializar bienes y servicios.

Respuesta de la ADI

Tras conocerse la resolución, la ADI dijo que analiza el alcance de la medida y defendió las acciones realizadas durante la pandemia.

La organización señaló que durante el periodo de emergencia sanitaria invitó a sus asociados a otorgar descuentos en rentas con el objetivo de apoyar a los negocios afectados por las restricciones económicas y preservar fuentes de empleo.

Asimismo, aseguró que colaboró con las autoridades durante la investigación y que, tras conocer observaciones de la autoridad en 2020, reforzó sus protocolos internos mediante la incorporación de políticas de competencia económica en sus reuniones y actividades institucionales.

La limitada reacción bursátil sugiere que los inversionistas consideran que el impacto financiero de las sanciones será manejable para las compañías involucradas o que el mercado ya descontaba un desenlace adverso tras varios años de investigación.