En esta noticia

México se prepara para una nueva jornada de condiciones meteorológicas extremas. La combinación de varios sistemas atmosféricos y la cercanía de la tormenta tropical Cristina provocará lluvias intensas, fuertes rachas de viento y tormentas eléctricas en numerosas regiones del territorio nacional.

Las autoridades advierten que algunos estados podrían enfrentar inundaciones repentinas, deslaves y crecidas de ríos durante los próximos días, mientras que el norte del país seguirá soportando temperaturas sofocantes asociadas a la persistente ola de calor.

Te puede interesar

Infonavit abonará hasta 660,000 pesos: a trabajadores que perciban ingresos adicionales como propinas o comisiones

Te puede interesar

Adiós Cofepris como la conocías: el radical cambio que arranca en julio y que acortará los tiempos de aprobación de estudios clínicos para siempre

Cristina intensificará las lluvias y el riesgo de fenómenos severos en varios estados

La aproximación de la tormenta tropical Cristina, sumada a la presencia de canales de baja presión y una importante entrada de humedad desde el Océano Pacífico y el mar Caribe, favorecerá la formación de tormentas de gran intensidad en diversas regiones del país.

Los pronósticos indican que Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo serán algunas de las entidades con mayores acumulados de lluvia. En estas zonas podrían registrarse precipitaciones capaces de provocar inundaciones urbanas, deslaves en áreas montañosas y aumentos peligrosos en el nivel de ríos y arroyos.

Además de las lluvias, las tormentas estarán acompañadas de actividad eléctrica frecuente y posibles caídas de granizo, incrementando el riesgo para la población.

Se aproxima la tormenta más peligrosa de la temporada: Cristina desatará lluvias torrenciales, inundaciones y tormentas eléctricas en gran parte de México.
Se aproxima la tormenta más peligrosa de la temporada: Cristina desatará lluvias torrenciales, inundaciones y tormentas eléctricas en gran parte de México. Freepick

Qué estados podrían enfrentar inundaciones, vientos fuertes y descargas eléctricas

Las condiciones más adversas se concentrarán en el sureste, oriente y centro del país. Sin embargo, otros estados como Estado de México, Morelos, Tabasco y Yucatán también podrían registrar lluvias fuertes a muy fuertes durante los próximos días.

Por otra parte, se esperan rachas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora en algunas regiones del norte y noreste, incluyendo Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Estas condiciones aumentan la posibilidad de caída de árboles, anuncios espectaculares y afectaciones en caminos y carreteras.

En zonas costeras del Pacífico y del Caribe mexicano también se prevé oleaje elevado, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones.

Descubrimiento.Hallan el quinto estado de la materia: no es el que todos pensaban y los dueños son Elon Musk, Bill Gates y Mark Zuckerberg

Ola de calor extrema seguirá golpeando al norte de México

Mientras las lluvias ganan fuerza en buena parte del país, el norte y noroeste continuarán bajo los efectos de una intensa ola de calor. Los pronósticos señalan temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en sectores de Sonora, mientras que Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa podrían alcanzar valores de entre 40 y 45 grados.