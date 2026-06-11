México se prepara para una nueva jornada de condiciones meteorológicas extremas. La combinación de varios sistemas atmosféricos y la cercanía de la tormenta tropical Cristina provocará lluvias intensas, fuertes rachas de viento y tormentas eléctricas en numerosas regiones del territorio nacional.

Las autoridades advierten que algunos estados podrían enfrentar inundaciones repentinas, deslaves y crecidas de ríos durante los próximos días, mientras que el norte del país seguirá soportando temperaturas sofocantes asociadas a la persistente ola de calor.

Cristina intensificará las lluvias y el riesgo de fenómenos severos en varios estados

La aproximación de la tormenta tropical Cristina, sumada a la presencia de canales de baja presión y una importante entrada de humedad desde el Océano Pacífico y el mar Caribe, favorecerá la formación de tormentas de gran intensidad en diversas regiones del país.

Los pronósticos indican que Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo serán algunas de las entidades con mayores acumulados de lluvia. En estas zonas podrían registrarse precipitaciones capaces de provocar inundaciones urbanas, deslaves en áreas montañosas y aumentos peligrosos en el nivel de ríos y arroyos.

Además de las lluvias, las tormentas estarán acompañadas de actividad eléctrica frecuente y posibles caídas de granizo, incrementando el riesgo para la población.

Se aproxima la tormenta más peligrosa de la temporada: Cristina desatará lluvias torrenciales, inundaciones y tormentas eléctricas en gran parte de México. Freepick

Qué estados podrían enfrentar inundaciones, vientos fuertes y descargas eléctricas

Las condiciones más adversas se concentrarán en el sureste, oriente y centro del país. Sin embargo, otros estados como Estado de México, Morelos, Tabasco y Yucatán también podrían registrar lluvias fuertes a muy fuertes durante los próximos días.

Por otra parte, se esperan rachas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora en algunas regiones del norte y noreste, incluyendo Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Estas condiciones aumentan la posibilidad de caída de árboles, anuncios espectaculares y afectaciones en caminos y carreteras.

En zonas costeras del Pacífico y del Caribe mexicano también se prevé oleaje elevado, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones.

Ola de calor extrema seguirá golpeando al norte de México

Mientras las lluvias ganan fuerza en buena parte del país, el norte y noroeste continuarán bajo los efectos de una intensa ola de calor. Los pronósticos señalan temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en sectores de Sonora, mientras que Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa podrían alcanzar valores de entre 40 y 45 grados.