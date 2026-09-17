Hervir flores secas de manzanilla durante 30 minutos: para qué sirve y por qué lo recomiendan los peluqueros

Además de ser conocida por sus propiedades digestivas y calmantes, la manzanilla también puede utilizarse como un método natural para aportar luminosidad al cabello. Su uso constante puede ayudar a realzar los reflejos dorados y conseguir un efecto de cabello claro de manera progresiva.

Esta planta, reconocida por su agradable aroma y sus propiedades para el cuidado de la piel, también funciona como un aclarante capilar suave, especialmente para quienes buscan darle a su melena un aspecto más luminoso sin recurrir directamente a tintes o decoloraciones.

Si quieres darle unos tonos más claros al cabello, existen diferentes formas de incorporar la manzanilla a la rutina capilar. A continuación, los detalles de por qué puede producir este efecto, cómo aplicarla y qué resultados puedes esperar.

¿Por qué la manzanilla aclara el cabello?

El efecto aclarador de la manzanilla está relacionado principalmente con la apigenina, un flavonoide presente en esta planta. Este compuesto tiene una tonalidad amarillenta y puede depositarse sobre la fibra capilar, ayudando a resaltar los reflejos dorados y aportar mayor luminosidad.

A diferencia de una decoloración química, la manzanilla no está diseñada para modificar de manera profunda la estructura del cabello . Su efecto es mucho más suave y gradual, por lo que el resultado depende del tono de base y de la frecuencia con la que se utilice.

El cambio suele ser más perceptible en cabellos rubios, castaños claros o con mechas, donde los tonos dorados pueden destacarse con mayor facilidad. En cabellos muy oscuros, en cambio, el efecto aclarador puede ser mucho más discreto y limitarse principalmente a aportar brillo y calidez.

Beneficios de utilizar manzanilla en el cabello

Además de aportar luminosidad, la manzanilla puede incorporarse a la rutina capilar por otros motivos:

Es una alternativa suave: no contiene amoníaco ni peróxidos cuando se utiliza como infusión tradicional.

Puede proporcionar sensación de calma al cuero cabelludo: sus propiedades se han utilizado tradicionalmente en productos destinados al cuidado de pieles sensibles.

Aporta brillo: puede ayudar a que el cabello tenga una apariencia más luminosa y saludable.

Realza los reflejos claros: especialmente en cabellos rubios o castaños claros.

¿Cómo utilizar manzanilla para aclarar el cabello?

Existen diferentes maneras de aplicar esta planta sobre el cabello. Una de las opciones más conocidas es preparar una infusión en casa, aunque también existen productos capilares formulados con extracto de manzanilla.

Infusión de manzanilla

Es uno de los métodos caseros más sencillos.

Prepara una infusión con 3 o 4 bolsitas de manzanilla en medio litro de agua caliente. Déjala reposar hasta que se enfríe completamente. Lava el cabello y aplica la infusión sobre el pelo húmedo, distribuyéndola desde las raíces hasta las puntas. Déjala actuar y, si decides exponerte al sol, hazlo con moderación. Puedes dejar que el cabello se seque y volver a lavarlo en el siguiente lavado habitual.

El resultado no es inmediato: el efecto, cuando se produce, suele ser progresivo y puede variar según el color, la porosidad y las características del cabello.

Sprays aclarantes con manzanilla

Para quienes buscan una alternativa más práctica, también existen sprays capilares formulados para aportar luminosidad y aclarar progresivamente el cabello. Algunos combinan extracto de manzanilla con ingredientes como miel o glicerina.

Entre sus ventajas se encuentran:

Aplicación sencilla y rápida.

No requieren preparar una infusión.

Permiten distribuir el producto de manera localizada.

Son prácticos para incorporar a la rutina de cuidado capilar.

Champús y mascarillas con manzanilla

Otra posibilidad es utilizar shampoos, acondicionadores o mascarillas que incorporen manzanilla entre sus ingredientes. Estos permiten combinar el cuidado habitual del cabello con fórmulas destinadas a realzar los tonos claros y aportar luminosidad.

Dependiendo de la formulación, pueden ayudar a mejorar la suavidad, facilitar el desenredado y mantener el cabello con una apariencia más brillante.

Consejos para potenciar el efecto

Si buscas conseguir un resultado más visible, hay algunos aspectos que conviene tener en cuenta:

Sol, con moderación: la exposición solar puede intensificar visualmente los reflejos, pero un exceso de sol puede resecar y dañar el cabello.

Cuidado con el limón: aunque suele recomendarse como complemento para aclarar, puede resecar la fibra capilar, especialmente si el cabello ya está seco, decolorado o dañado.

Evita el exceso de calor: las planchas y los secadores a temperaturas elevadas pueden aumentar el daño de la fibra capilar.

Mantén la hidratación: utiliza acondicionadores o mascarillas con frecuencia, sobre todo si expones el cabello al sol.

Haz una prueba previa: antes de aplicar cualquier preparación en todo el cabello, prueba primero en un pequeño mechón para comprobar cómo responde y cómo queda el tono.

Cabe destacar que el resultado dependerá principalmente del color de base y de las características del cabello.

Rubios naturales o teñidos: los reflejos dorados pueden hacerse más visibles.

Castaños claros: pueden adquirir una apariencia más cálida y luminosa.

Castaños oscuros y negros: el cambio de color suele ser mucho más sutil y puede limitarse a un efecto de brillo o calidez.