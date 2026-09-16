Imagen ilustrativaApagón telefónico | Unos 100 millones de celulares se quedarán sin servicio el próximo 31 de diciembre

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) amplió el plazo para realizar el registro de líneas telefónicas en México. A partir de ahora, la fecha límite dependerá del último dígito de cada número celular.

La dependencia informó que las líneas de prepago que todavía no hayan sido vinculadas tendrán una nueva fecha límite, establecida entre agosto y diciembre, para que sus titulares completen el proceso directamente con su compañía telefónica.

Apagón telefónico | Unos 100 millones de celulares se quedarán sin servicio el próximo 31 de diciembre

¿Cuál es la fecha límite para registrar una línea telefónica?

El calendario establecido por la CRT quedó de la siguiente manera:

15 de agosto: números terminados en 0.

31 de agosto: números terminados en 1.

15 de septiembre: números terminados en 2.

30 de septiembre: números terminados en 3.

15 de octubre: números terminados en 4.

31 de octubre: números terminados en 5.

15 de noviembre: números terminados en 6.

30 de noviembre: números terminados en 7.

15 de diciembre: números terminados en 8.

31 de diciembre: números terminados en 9.

¿Qué pasa si no registro mi línea telefónica?

La CRT señaló que, una vez vencido el plazo correspondiente a cada terminación, las compañías telefónicas tendrán 72 horas para suspender el servicio de las líneas que no hayan sido vinculadas.

Durante la suspensión, los usuarios únicamente podrán realizar:

Llamadas a números de emergencia Servicios de atención ciudadana y a su propia compañía telefónica Recibir alertas relacionadas con fenómenos como sismos

Una vez completado el registro, la empresa restablecerá los servicios de la línea, incluidos llamadas, mensajes de texto y datos móviles.

¿Por qué se deben registrar las líneas telefónicas?

De acuerdo con la CRT, el objetivo de la medida es que cada número celular quede vinculado con una persona, con el propósito de reducir el anonimato utilizado para cometer delitos como fraude y extorsión.

La dependencia también sostuvo que, con esta medida, México dejará de ser uno de los países que permite adquirir una tarjeta SIM sin identificación . Según el organismo, el registro de líneas telefónicas ya se lleva a cabo en 166 países, aunque no detalló cuáles.

¿Quiénes tienen que registrar su línea?

El trámite deben realizarlo los usuarios con líneas telefónicas activas en compañías como:

Telcel

AT&T

Movistar

Bait

Altán

Otras operadoras que ofrecen servicios móviles en México

El registro es obligatorio tanto para celulares convencionales con planes de renta como para aquellos que funcionan bajo la modalidad de prepago o Amigo.

¿Cómo registrar una línea de teléfono?

El trámite es gratuito y puede realizarse en línea o de manera presencial. La CRT habilitó un sitio web para llevar a cabo la vinculación de las líneas, mientras que las compañías telefónicas también pueden enviar a sus clientes un enlace por SMS para iniciar el procedimiento.

Los requisitos dependen del tipo de titular:

Personas físicas mexicanas: CURP validada e identificación oficial vigente, como INE, pasaporte o cédula profesional.

Empresas: RFC, razón social, identificación oficial del representante legal y e.firma.

Extranjeros residentes: pasaporte vigente y CURP temporal, en caso de contar con ella.

Menores de edad: el registro debe realizarlo el padre, madre o tutor legal. La línea queda vinculada al adulto responsable.

El procedimiento en línea consta de cuatro pasos: ingresar al portal, proporcionar nombre y CURP, completar la autenticación y guardar el folio de confirmación.

Cada usuario cuenta con tres intentos para completar el trámite en línea. Si los agota sin concluir el registro, deberá acudir de manera presencial a un centro de atención.