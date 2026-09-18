La forma en que se te devolverán tus ahorros del Infonavit depende del régimen de Ley que te corresponda.

El Infonavit resolvió una de las preguntas más frecuentes que millones de trabajadores se hacen sobre el retiro de los ahorros de la Subcuenta de Vivienda. Según informó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, todas las personas que cuenten con una Resolución de Pensión emitida por el IMSS podrán hacer uso del retiro de sus ahorros.

En el caso del Infonavit, la resolución aplica en casos de vejez, cesantía en edad avanzada, invalidez o incapacidad total, parcial o mayor al 50%. Asimismo, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores también dio respuesta a la gran pregunta: ¿para qué regímenes aplica este retiro de ahorros de la Subcuenta?

Fondo de Ahorro 1972-1992

Subcuenta de Vivienda 1992

Subcuenta de Vivienda 1997

Consulta tu saldo de la Subcuenta de Vivienda en Infonavit de forma fácil y rápida. Fuente: Infonavit.

Este dinero que el Infonavit devolverá a sus ahorradores forma parte del ahorro que cada trabajador acumuló en su Subcuenta de Vivienda, producto de las aportaciones que los empleadores realizaron a lo largo de los años de trabajo.

“La forma en que se te devolverán tus ahorros del Infonavit depende del régimen de Ley que te corresponda”, remarcó el Instituto.

Este tipo de trabajadores tienen ahorro en estos fondos del Infonavit

El tipo de ahorro que tiene cada trabajador depende del periodo en el que estuvo cotizando ante el IMSS y recibió aportaciones de su empleador al Infonavit. Durante estos años, las empresas realizaron aportaciones equivalentes al 5% del salario diario integrado de los trabajadores.

De acuerdo con el Infonavit, una persona puede tener recursos acumulados en uno, dos o incluso los tres conceptos, dependiendo de las fechas en las que haya cotizado. Los periodos son los siguientes:

Fondo de Ahorro 1972-1992: corresponde a las aportaciones recibidas entre mayo de 1972 y febrero de 1992.

Subcuenta de Vivienda 1992: corresponde a las aportaciones recibidas entre marzo de 1992 y junio de 1997.

Subcuenta de Vivienda 1997: contempla las aportaciones recibidas desde julio de 1997 hasta la fecha.

El Infonavit concede 160,000 pesos a los trabajadores que cotizan en el IMSS: solo debes cumplir un requisito (foto: archivo).

¿Cómo se determina el régimen para retirar los ahorros del Infonavit?

La forma en que se devolverán los recursos acumulados en el Infonavit depende del régimen de la Ley del Seguro Social bajo el cual se haya determinado la pensión. Este régimen se establece de acuerdo con la fecha en la que la persona comenzó a cotizar ante el IMSS y puede corresponder a la Ley 73 o la Ley 97.

Si el trabajador tiene la posibilidad de elegir entre ambos regímenes, el Infonavit señala que deberá seleccionar uno antes de comenzar su trámite de pensión. Los casos contemplados son:

Si cotizó ante el IMSS y recibió aportaciones al Infonavit antes del 1 de julio de 1997 , pero después ya no tuvo una relación laboral asalariada, su pensión se determinará bajo el régimen de Ley 73 .

Si cotizó antes del 1 de julio de 1997 y continuó trabajando bajo una relación laboral asalariada después de esa fecha, podrá elegir entre el régimen de Ley 73 o Ley 97 para determinar su pensión.

Si comenzó a cotizar ante el IMSS y a recibir aportaciones al Infonavit después del 1 de julio de 1997, la determinación de su pensión corresponde al régimen de Ley 97.

Imagen ilustrativa ChatGPT

Infonavit responde qué hacer si tienes más de 70 años

En el caso de las personas pensionadas bajo el régimen de Ley 73 que tengan 70 años o más y cuenten con saldo disponible en su Subcuenta de Vivienda, el Infonavit dispone de un trámite específico para solicitar el retiro de esos recursos.

“Es importante destacar que estos ahorros son imprescriptibles, es decir, que no tienen fecha límite para ser reclamados, las personas titulares o sus beneficiarios mantienen el derecho a solicitarlos en cualquier momento, junto con los intereses generados”, aclaró Infonavit.