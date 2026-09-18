Ni ácido ni bicarbonato: la forma más efectiva de eliminar las moscas de la cocina y el comedor.

Las moscas son uno de los insectos que mayor asco genera entre la gente, en ciertos momentos del año, en especial cuando el calor llega o en zonas donde hay restos de alimentos, basura acumulada, frutas en mal estado, inclusive la humedad o cañerías y desagües sin mantenimiento. Estos bichos suelen anidar, convirtiéndose en un potencial peligro para la salud.

Para combatir la llegada y reproducción de las moscas en casa se suele recurrir a remedios caseros como el uso del vinagre, insecticidas, aerosoles y otros trucos que pueden resultar tóxicos para el ambiente, para mascotas, niños y personas con enfermedades como el asma.

En ese caso, desde el Hospital Westmead, en Sídney, el Dr. Cameron Webb resaltó el uso del papel aluminio como una opción ideal para combatir los enjambres de moscas.

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Efecto de sobreexposición a la luz en las moscas

Según indicó el experto en medios locales, las moscas dependen en su mayoría de su sentido de la visión para desplazarse y localizar los alimentos, con lo cual, ante un efecto espejo de la luz y ante la sensibilidad de sus ojos, el papel aluminio cobra un efecto sobreexpositor que lleva a que estos insectos se alejen de forma natural.

Al hacer el uso correcto del papel aluminio como barrera protectora, se evitará que estos insectos lleguen y se queden, controlando así la posible incubación de sus larvas.

Truco con papel alumunio �

Tiras de papel aluminio en las ventanas

Para ayudar a ahuyentar las moscas de la casa, el truco con papel aluminio funciona cortando tiras de papel aluminio y colocándolas en ventanas y puertas.

Con este efecto, la luz se reflejará en el papel aluminio y provocará una lluvia de destellos irregulares que fastidiará la visión de las moscas y las hará huir del lugar.

Las tiras de aluminio deben ser delgadas y extensas, con el fin de que el viento las pueda hacer ondear para que la luz repele.

Para potenciar el truco, puedes agregar tiras de papel tornasol para potenciar los destellos de luz en los ojos de las moscas.

Enfermedades que transmiten las moscas

Las moscas, científicamente comprobado, son portadoras de diferentes patógenos que pueden causar enfermedades que pueden resultar peligrosas para la salud humana y de mascotas.

Cólera, fiebre tifoidea, salmonelosis, disentería, Escherichia coli, miasis y hasta conjuntivitis, entre otras infecciones oculares.