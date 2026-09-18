De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, el aparato era utilizado por un grupo delictivo para vigilar rutas de tráfico ilícito de personas.

El Ejército Mexicano detectó e inhibió el pasado 14 de septiembre un dron que ingresó a territorio nacional procedente de Estados Unidos. El operativo ocurrió en la colonia Nido de las Águilas, en el municipio de Tijuana, Baja California.

La detección se realizó mediante el intercambio de información con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). Durante el operativo también fue localizado y detenido el presunto operador del dispositivo.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, el aparato era utilizado por un grupo delictivo para vigilar rutas de tráfico ilícito de personas. Freepik

Cómo fue detectado el dron en Tijuana

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, el aparato era un dron de características comerciales que ingresó a México procedente de Estados Unidos. El dispositivo era utilizado por un grupo delictivo para vigilar rutas empleadas para el tráfico ilícito de personas hacia territorio estadounidense.

La detección ocurrió en la colonia Nido de las Águilas, en Tijuana. El Ejército Mexicano detectó el dispositivo mediante el intercambio de información con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Después de detectar el dron, personal militar realizó patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en la zona. Estas acciones permitieron localizar al presunto operador del dispositivo.

Qué aseguraron las autoridades durante el operativo

Durante la intervención fue detenido el presunto operador del dron. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que en la acción también fueron asegurados un arma corta, cargadores, cartuchos y un control para dron.

La persona detenida y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, a fin de determinar su situación jurídica, así como realizar las investigaciones y diligencias periciales correspondientes.

Qué es la Operación Águila Alta

El operativo se realizó en el marco de la Operación Águila Alta, una acción binacional desarrollada en la franja fronteriza entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California. La operación comenzó el 31 de agosto, y está prevista hasta el 21 de septiembre de 2026. La estrategia contempla reconocimientos simultáneos y el despliegue de equipos antidrones fijos y móviles. Cada fuerza realiza las acciones correspondientes dentro de su propio territorio.

El 15 de septiembre, el comandante de la Segunda Zona Militar, con sede en Tijuana, encabezó una reunión de trabajo con representantes de la CBP para realizar una evaluación intermedia de la operación. Durante ese encuentro, se informó sobre la detección e inhibición del dron ocurrida un día antes.