Se aproxima el diluvio del año: llegarán 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento intensas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Conagua anticipa un período de lluvias intensas para distintos estados de México durante los próximos días. El pronóstico extendido contempla precipitaciones de consideración entre el miércoles 16 y el viernes 18 de septiembre, con tormentas que podrían estar acompañadas por descargas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento.

El escenario será especialmente lluvioso en el sur, oriente y sureste del país, donde algunos estados podrían registrar acumulados de hasta 150 milímetros. Al mismo tiempo, persistirán temperaturas muy elevadas en regiones del norte y noroeste, aunque el SMN prevé un descenso de las temperaturas en algunas zonas durante este período.

Lluvias muy fuertes y ráfagas de viento

Para el miércoles 16 de septiembre, el SMN pronostica lluvias de 50 a 75 milímetros en Chihuahua, Puebla, Veracruz y Oaxaca. También se esperan precipitaciones de 25 a 50 milímetros en distintos estados del occidente, noreste y sureste.

El jueves 17, las lluvias podrían intensificarse en el sur y sureste. Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco tienen pronóstico de precipitaciones de 75 a 150 milímetros, mientras que en otras entidades se esperan acumulados menores. Además, se prevén rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y golfo de Tehuantepec.

Clima México 16 de septiembre SMN

El viernes continuará el temporal en varias regiones

Para el viernes 18 de septiembre, el SMN mantiene las lluvias más importantes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, con acumulados de 75 a 150 milímetros. Tamaulipas, San Luis Potosí y Puebla podrían registrar entre 50 y 75 milímetros.

El pronóstico también contempla lluvias de 25 a 50 milímetros en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En otras entidades habrá precipitaciones de menor intensidad.

Según el SMN, este escenario estará asociado a la interacción de canales de baja presión, el monzón mexicano y sistemas atmosféricos en diferentes niveles, mientras que una masa de aire frío avanzará sobre el golfo de México. El organismo también prevé un refrescamiento de las temperaturas en el norte, oriente y centro del país durante estos días.