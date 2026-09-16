Oficial y confirmado | La Línea 12 del Metro CDMX ya funciona completa y ahora los trenes van hasta Tláhuac

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informó que los trabajos de mantenimiento en la Línea 12 concluyeron este lunes 14 de septiembre, por lo que el servicio fue restablecido en el recorrido completo, de Tláhuac a Mixcoac.

Adrián Rubalcava Suárez, director general del Metro CDMX, confirmó la normalización de las operaciones en la llamada Línea Dorada. A través de sus canales oficiales, el funcionario señaló que, a partir de ahora, todas las estaciones de la Línea 12 volvieron a operar con normalidad en ambos sentidos.

Oficial y confirmado | La Línea 12 del Metro CDMX ya funciona completa y ahora los trenes van hasta Tláhuac

“Les informo que, a partir de este momento, se normaliza el servicio en toda la Línea 12 del @MetroCDMX, de Mixcoac a Tláhuac, en ambos sentidos, tras concluir antes de lo previsto los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo”, publicó en redes sociales.

Concluyen antes de lo previsto las obras en la Línea 12

Los trabajos de mantenimiento comenzaron durante la madrugada del 12 de septiembre con el objetivo de sustituir el aparato de vía afectado entre las estaciones Periférico Oriente y Calle 11.

En un inicio, el STC Metro había previsto que las obras terminarían hasta el miércoles 16 de septiembre. Sin embargo, el personal encargado logró concluirlas dos días antes de la fecha establecida.

Entre las principales acciones realizadas estuvo el reemplazo de 140 durmientes de madera por elementos de concreto, con el objetivo de mejorar la durabilidad de la infraestructura ferroviaria.

De acuerdo con Adrián Rubalcava, los trabajos incluyeron:

La sustitución del aparato de vía 13/23 en el tramo Periférico Oriente-Calle 11.

El cambio de 140 durmientes de madera por durmientes de concreto.

La colocación de 300 metros cúbicos de balasto.

La rectificación de 600 metros de vía.

Las estaciones que permanecieron cerradas durante las obras fueron:

Tláhuac

Tlaltenco

Zapotitlán

Nopalera

Olivos

Tezonco

Periférico Oriente

Calle 11

Lomas Estrella

Línea 12 reabre tras 72 horas continuas de trabajos

La reapertura fue posible después de 72 horas continuas de trabajo para sustituir el aparato de vía 13-23, ubicado en el tramo Periférico Oriente-Calle 11.

Las labores comenzaron durante los primeros minutos del sábado 12 de septiembre y, según la bitácora técnica y operativa, estaban programadas para finalizar durante la madrugada del miércoles 16.

Sin embargo, el personal del área de Vías del STC logró completar las obras antes del plazo establecido, apoyado en su experiencia y especialización en trabajos de mantenimiento ferroviario.

Como parte de las acciones preventivas y correctivas, los técnicos también revisaron el funcionamiento de los aparatos de dilatación y la geometría de la vía, con el propósito de garantizar las condiciones adecuadas para la operación de la Línea 12.