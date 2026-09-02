Rociar té de manzanilla en la puerta de entrada es una práctica popular relacionada con el Feng Shui, el esoterismo y la medicina herbal tradicional.

La costumbre combina el uso de una planta históricamente empleada con fines tradicionales con una interpretación energética del hogar.

La manzanilla, de hecho, tiene una larga historia de uso en distintas tradiciones medicinales.

La elección de la puerta principal no es casual. Dentro de las filosofías de armonización de los espacios, este sector representa la “boca del Chi”, es decir, el punto de entrada de la energía al hogar. Por eso, la entrada ocupa un lugar importante dentro de las prácticas vinculadas al Feng Shui.

Rociar té de manzanilla en la puerta de entrada: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve.

Por qué se utiliza la manzanilla

La manzanilla es una planta que forma parte de diferentes prácticas de medicina herbal tradicional y que también se utiliza en preparaciones tópicas. Sin embargo, los estudios disponibles no permiten afirmar que rociarla sobre una puerta produzca efectos médicos o energéticos comprobados.

Dentro de esta práctica, el significado está relacionado principalmente con la intención de armonizar el ambiente y con la idea de favorecer una entrada equilibrada al hogar. Se trata de una interpretación propia del Feng Shui y del esoterismo, no de un efecto demostrado científicamente.

Por eso, el uso del té de manzanilla en este contexto debe entenderse como un ritual simbólico, asociado a las creencias sobre la energía del hogar y no como un método médico.

Qué tener en cuenta antes de hacerlo

La “boca del Chi” es una denominación utilizada dentro del Feng Shui para referirse a la entrada principal de una vivienda. Según esta filosofía, es un punto relevante porque conecta el exterior con el interior y permite el ingreso de la energía.

Rociar manzanilla sobre ese sector se presenta, entonces, como una forma de incorporar una planta tradicional a una práctica de armonización del espacio.

No obstante, conviene diferenciar las creencias de la evidencia científica. El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa de Estados Unidos señala que todavía no existe evidencia suficiente para establecer la utilidad de la manzanilla para distintas aplicaciones.