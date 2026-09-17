Vincent Parasie, arquitecto: “Cubrir las ventanas con papel de aluminio es una solución de emergencia contra el calor”

Las intensas olas de calor y las altas temperaturas que azotan a gran parte del país durante la temporada estival han disparado la preocupación en los hogares mexicanos.

Ante la imposibilidad de instalar sistemas de aire acondicionado o toldos profesionales por cuestiones económicas o de espacio, un curioso truco casero popularizado en ciudades europeas como París ha comenzado a replicarse: cubrir los cristales con papel de aluminio.

Pero, ¿qué tan seguro y efectivo es este método en el contexto de nuestras viviendas? Descubre los detalles de esta medida.

¿Por qué el papel de aluminio bloquea el calor según la ciencia?

Desde el punto de vista físico, la técnica cuenta con una base sólida respaldada por organismos internacionales. Existen informes que detallan que este material es capaz de reflejar entre el 95% y el 98% de la radiación solar .

En este sentido, agencias gubernamentales como el Departamento de Energía de Estados Unidos y plataformas de emergencia como Ready.gov avalan el uso de reflectores solares y barreras radiantes como estrategias temporales válidas para mitigar el calor extremo en viviendas que carecen de climatización.

¿Qué dice exactamente el arquitecto Vincent Parasie sobre este truco?

En declaraciones ofrecidas al diario La Vanguardia, el arquitecto francés Vincent Parasie calificó esta práctica como “una solución de emergencia contra el calor improvisada, económica y superficial”.

El experto señaló que su masificación responde a la urgencia y al bajo costo, pero advierte que es un síntoma claro de que gran parte del parque inmobiliario actual carece de una correcta adaptación arquitectónica frente al cambio climático y las constantes alzas térmicas.

Poner papel aluminio en las ventanas: por qué puede refrescar la casa y cuál es el error que hay que evitar Imagen creada con IA

¿Cuáles son los riesgos ocultos de colocar aluminio en las ventanas?

A pesar de sus ventajas inmediatas frente a las altas temperaturas, el arquitecto y diversos especialistas alertan sobre los peligros de mantener este recurso por tiempo prolongado:

Riesgo de rotura en cristales : si el papel se adhiere por la cara interna de la ventana, el calor queda atrapado entre el vidrio y el aluminio, incrementando drásticamente el riesgo de que el cristal se agriete o estalle.

Pérdida total de iluminación : al bloquear por completo la entrada de luz natural en el hogar, se afecta la salud visual y el bienestar psicológico de las familias mexicanas.

Falta de durabilidad: al no estar diseñado para la intemperie, el material se degrada y rompe con facilidad si se expone de forma inadecuada.

¿Cómo debe colocarse correctamente y cuáles son las alternativas en México?

Si por una emergencia extrema se decide utilizar este recurso en casa, Parasie aconseja colocar el papel estrictamente por la cara exterior del cristal para que actúe como un auténtico espejo térmico.

Sin embargo, para una protección habitacional duradera y segura en México, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y los expertos recomiendan apostar por soluciones estructurales eficientes, tales como la instalación de doble acristalamiento con control solar, persianas exteriores, cortinas blackout térmicas o cortasoles que frenen los rayos antes de impactar el vidrio.