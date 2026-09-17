Se acerca un diluvio histórico en las próximas 24 horas: se prevén lluvias, tormentas eléctricas con granizo y fuertes ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua pronostica un jueves 17 de septiembre con lluvias muy fuertes a intensas en distintas regiones de México. Los mayores acumulados, de 75 a 150 milímetros, se esperan en sectores de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

El organismo también señala que las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo. Además, estas condiciones podrían generar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

¿Qué estados tendrán las lluvias más intensas?

Para el jueves, el SMN pronostica lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en sectores de Tamaulipas, San Luis Potosí, Yucatán y Quintana Roo.

También se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en zonas de Sonora, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Campeche. En Sinaloa, Durango, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala habrá intervalos de chubascos de 5 a 25 mm.

Viento fuerte y cambio en las temperaturas

El pronóstico oficial contempla viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el Istmo y golfo de Tehuantepec. También se prevén rachas de 40 a 60 km/h en sectores de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco y Guanajuato.

Se acerca un diluvio histórico en las próximas 24 horas: se prevén lluvias, tormentas eléctricas con granizo y fuertes ráfagas de viento. SMN

Al mismo tiempo, el ingreso de una masa de aire frío sobre el golfo de México favorecerá un refrescamiento de las temperaturas en el norte, oriente y centro del país. En contraste, el SMN mantiene temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Nayarit.

Para la madrugada del viernes 18, el organismo prevé temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz.